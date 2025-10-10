Це основні об'єкти, які потребують захисту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента Зеленського під час зустрічі з журналістами у п'ятницю, 10 жовтня.

Читайте також "Не можна збивати дрони з Patriot": Зеленський розкритикував захист ТЕЦ у Києві

Що сказав Зеленський про роботу української ППО?

У деталі Зеленський не вдавався. Водночас він зауважив, що об'єктів, які потрібно захищати, набагато більше.

Без зайвих деталей – щоб не готувати ворога – я сьогодні дивлюсь на ставці 203 ключових об'єкти України, які нам потрібно захищати ППО. Тобто, я не хочу казати, що саме ми зробили й скільки у нас систем, але ви розумієте, що це – 203. Об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові – те, що стосується енергетики, газової системи, водопостачання тощо,

– сказав він.

Президент додав, що захист такої інфраструктури – серйозний виклик. Він впевнений, що Україна робить все правильно, але водночас "хочеться це робити не наодинці", а щоб партнери підтримували діями, а не словами.

Зеленський також розповів про посилення ППО. Зокрема, восени Україна має отримати 2 системи Patriot з ракетами.

Йдеться не про системи, які Україна очікує отримати від США. Про ці Patriot вдалося домовитися окремо.

"Ми очікуємо на той пакет, що обіцяв президент Сполучених Штатів Америки. Я очікую, що ми можемо отримати відповідні терміни постачання цих систем. На наступному тижні поїде наша делегація до США на чолі з прем'єр-міністром. Подивимось, який фідбек ми отримаємо", – додав Зеленський.

Він також прокоментував отримання ракет Tomahawk, зауваживши, що Путін не погодиться на припинення бойових дій, тому його необхідно зупиняти силою, а саме – далекобійними ударами по Росії.

Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Інші заяви Зеленського