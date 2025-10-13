Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что враг выбрал для себя 2 конкретные цели. Все будет зависеть от возможностей нашего ПВО, но украинцам стоит готовиться к новым российским ударам.

Смотрите также Нас ждут 2 месяца тяжелых боев, – полковник запаса сказал, что планирует Россия на фронте

Что изменилось в ударах по энергетике Украины?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба объяснил, что если в прошлые годы перед отопительным сезоном враг бил по электроэнергетическим объектам, то сейчас оккупанты атакуют и газовую инфраструктуру.

Кроме того, прошлого года оккупанты пытались попадать в крупные генерации. Сейчас их целью является трансформаторные подстанции, системы распределения электроэнергии. Поскольку их достаточно много, системы ПВО не могут их защитить полностью. Удары по таким подстанциям приводят к обесточиванию большого количества потребителей.

Сместили акценты. Мы видим особенности нынешних обстрелов. Насколько мы выносливы? Сейчас трудно сказать, насколько защищены системы передачи электроэнергии,

– подчеркнул он.

Пендзин добавил, что после ударов украинские энергетики быстро восстанавливают энергоснабжение. Однако сейчас мы находимся на первом этапе отопительного сезона, поэтому все предыдущие обстрелы не являются последними.

Заметьте! Владимир Зеленский сообщил, что Украина прежде всего защищает 203 ключевых инфраструктурных объекта, касающиеся энергетики, газа и водоснабжения.

Атаки на критическую инфраструктуру: коротко