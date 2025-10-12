Про це поінформували в Міненерго, передає 24 Канал.

До теми Влучання на 10 локаціях: Росія атакувала Україна понад 100 БпЛА та ракетою

Що відомо про черговий обстріл енергетичної структури України?

Минулої ночі російські війська знову завдали ударів по енергетичних і газотранспортних об'єктах України.

Зверніть увагу! Унаслідок атаки зазнала пошкоджень інфраструктура в Донецькій, Одеській та Чернігівській областях.

Зокрема, мешканці Донеччини залишилися без світла через обстріли. Відомо також про аварійні відключення у жителів Білгорода-Дністровського, що на Одещині.

У Чернігівській ОВА повідомили про влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі.

У Міненерго підкреслили, що на місцях влучань працюють рятувальники ДСНС і енергетичні бригади, які роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

У якому стані енергосистема України?

  • У п'ятницю, 10 жовтня, через масований російський обстріл серйозних руйнувань зазнала енергетика країни. Зокрема у Києві та низці областей діяли аварійні відключення світла.

  • Україна звернулася до країн G7 по фінансову підтримку для відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів і закупівлі палива

  • Водночас Сили оборони активізують удари по російських нафтопереробних підприємствах, що ускладнює роботу нафтової та газової галузей ворога.

  • Уряд вживає додаткових заходів, щоб забезпечити країну світлом і теплом узимку, попри зміну російської тактики обстрілів.

  • Україна спільно з міжнародними партнерами працює над посиленням протиповітряної оборони, фінансуванням закупівель газу та постачанням обладнання для відновлення енергомереж.

  • Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що прийдешня зима може стати найважчою за весь період війни через системні російські удари по енергосистемі.