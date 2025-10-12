Про це поінформували в Міненерго, передає 24 Канал.

Що відомо про черговий обстріл енергетичної структури України?

Минулої ночі російські війська знову завдали ударів по енергетичних і газотранспортних об'єктах України.

Зверніть увагу! Унаслідок атаки зазнала пошкоджень інфраструктура в Донецькій, Одеській та Чернігівській областях.

Зокрема, мешканці Донеччини залишилися без світла через обстріли. Відомо також про аварійні відключення у жителів Білгорода-Дністровського, що на Одещині.

У Чернігівській ОВА повідомили про влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі.

У Міненерго підкреслили, що на місцях влучань працюють рятувальники ДСНС і енергетичні бригади, які роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

У якому стані енергосистема України?