Він наголосив, що йдеться не лише про Харківщину, але й всю Україну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Терехова "Новини.LIVE".
Що сказав Терехов про майбутню зиму в Україні?
Терехов зауважив, що наразі тактика Росії спрямована на руйнування енергетичної генерації по всій території України. Не виключення – Харків, Чернігів, Суми та інші міста.
Ворог цілеспрямовано б'є по трансформаторних підстанціях і генеруючому обладнанню. Ми готуємось до всіх викликів, робимо все можливе, щоб пройти опалювальний сезон. Так, буде важко, але ми впораємось,
– сказав мер Харкова.
Він також підтвердив, що наразі харків'яни мають стабільне енергопостачання, відключень немає.
Що відомо про російські атаки на енергетику?
Останньою під енергетичний терор Росії потрапила Одещина. Там у ніч на 11 жовтня росіяни пошкодили енергетичне обладнання, житлові будинки та будівлі готельного комплексу.
Росія змінила тактику ударів по українських енергетичних об'єктах. Ще 2 – 3 роки тому країна-терористка обирала великі об'єкти передачі електроенергії та била по них практично одночасно, то зараз вона атакує від регіону до регіону.
Водночас експерт з енергетики Геннадій Рябцев 24 Каналу зазначив, що Україна краще підготувалася до цієї зими завдяки підсиленій ППО та інженерно-технічним спорудам.