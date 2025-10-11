Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зазначивши, що у Кремлі намагаються дотримуватись риторики, що на Заході начебто всі погані, але Дональд Трамп хороший. Мовляв, є шанс, що з ним вдасться домовитись про нормалізацію ситуації російсько-українських відносин.

Олег Саакян вважає, що росіяни й далі продовжуватимуть масовано атакувати об'єкти української інфраструктури. Все тому, що у Кремлі розуміють, що настане момент, коли буде досягнуто балансу у можливостях таких ударів з обох сторін.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський після російських атак по енергетиці України висловився про ймовірність блекауту у Москві. Він підкреслив, що наші військові знають, що потрібно для цього робити.

Політолог припустив, що вже цієї осені або зими Україні вдасться досягти таких же потужностей по ударах на ворожій території, як і в Росії.

Відповідно вони (росіяни – 24 Каналу) намагаються знищити максимум української енергетики й до того, як це станеться. Перед цією точкою вони запропонують переговори про енергетичне перемир'я,

– сказав він.

Це може відбутися одразу після того, як окупанти використають максимум своїх можливостей для ударів по українській енергетиці й до того, коли Україна зможе залучити свій максимум.

За словами Олега Саакяна, якраз у такий період Трамп отримує пропозицію від Путіна запровадити мораторій на удари по електромережах, генерації та нафтоналивному комплексу.

Таким чином окупанти вкотре спробують створити ілюзію, що готові сідати за стіл переговорів та поступово йти на припинення вогню. Після тривалих ворожих атак це вже не буде вигідно Україні, але Росії так.

Росія атакує українську енергетику: останні новини