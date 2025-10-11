Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что в Кремле пытаются придерживаться риторики, что на Западе вроде бы все плохие, но Дональд Трамп хороший. Мол, есть шанс, что с ним удастся договориться о нормализации ситуации российско-украинских отношений.

С какой целью Россия атакует энергетику Украины?

Олег Саакян считает, что россияне и дальше будут продолжать массированно атаковать объекты украинской инфраструктуры. Все потому, что в Кремле понимают, что наступит момент, когда будет достигнут баланс в возможностях таких ударов с обеих сторон.

Обратите внимание! Владимир Зеленский после российских атак по энергетике Украины высказался о вероятности блэкаута в Москве. Он подчеркнул, что наши военные знают, что нужно для этого делать.

Политолог предположил, что уже этой осенью или зимой Украине удастся достичь таких же мощностей по ударам на вражеской территории, как и в России.

Соответственно они (россияне – 24 Канала) пытаются уничтожить максимум украинской энергетики и до того, как это произойдет. Перед этой точкой они предложат переговоры об энергетическом перемирии,

– сказал он.

Это может произойти сразу после того, как оккупанты используют максимум своих возможностей для ударов по украинской энергетике и до того, когда Украина сможет привлечь свой максимум.

По словам Олега Саакяна, как раз в такой период Трамп получает предложение от Путина ввести мораторий на удары по электросетям, генерации и нефтеналивному комплексу.

Таким образом оккупанты в очередной раз попытаются создать иллюзию, что готовы садиться за стол переговоров и постепенно идти на прекращение огня. После длительных вражеских атак это уже не будет выгодно Украине, но России да.

