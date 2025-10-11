Он отметил, что речь идет не только о Харьковской области, но и всей Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Терехова "Новости.LIVE".
Что сказал Терехов о предстоящей зиме в Украине?
Терехов отметил, что сейчас тактика России направлена на разрушение энергетической генерации по всей территории Украины. Не исключение – Харьков, Чернигов, Сумы и другие города.
Враг целенаправленно бьет по трансформаторным подстанциям и генерирующему оборудованию. Мы готовимся ко всем вызовам, делаем все возможное, чтобы пройти отопительный сезон. Да, будет трудно, но мы справимся,
– сказал мэр Харькова.
Он также подтвердил, что сейчас харьковчане имеют стабильное энергоснабжение, отключений нет.
Что известно о российских атаках на энергетику?
Последней под энергетический террор России попала Одесская область. Там в ночь на 11 октября россияне повредили энергетическое оборудование, жилые дома и здания гостиничного комплекса.
Россия изменила тактику ударов по украинским энергетическим объектам. Еще 2 – 3 года назад страна-террористка выбирала крупные объекты передачи электроэнергии и била по ним практически одновременно, то сейчас она атакует от региона к региону.
В то же время эксперт по энергетике Геннадий Рябцев 24 Каналу отметил, что Украина лучше подготовилась к этой зиме благодаря усиленной ПВО и инженерно-техническим сооружениям.