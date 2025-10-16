Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.
Що пишуть про відключення світла у столиці?
Зранку в четвер, 16 жовтня, енергетики повідомили про екстрені відключення в кількох регіонах України. Зокрема, це стосується Київської області.
За командою Укренерго у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення,
– написали у ДТЕК.
Крім того, через нічну атаку ворога відключення запроваджено в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей.