Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернігівобленерго.
Дивіться також Росія готується до блекаутів: розробили перший мобільний накопичувач енергії
Які наслідки російського терору?
У ніч проти суботи, 18 жовтня, російські військові поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району Чернігівської області.
Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів,
– заявили в Чернігівобленерго.
Зараз енергетики працюють над відновленням. Вони нагадали українцям про інформаційну тишу і заходи власної безпеки.
Удари по енергетиці: що відомо?
Нагадаємо, що через російські обстріли критичної інфраструктури у Києві 16 жовтня застосували екстрені відключення світла. Вони також стосувалися кількох інших областей України.
У четвер, 16 жовтня, російські військові атакували Україну, застосувавши понад 300 ударних дронів та 37 ракет, завдаючи шкоди енергетичній та цивільній інфраструктурі.
Зеленський наголошував на застосуванні Росією подвійного терору, використовуючи "Шахеди" з касетними боєприпасами та завдаючи повторних ударів, щоб поранити рятувальників та енергетиків, які відновлюють пошкодження.