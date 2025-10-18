Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернігівобленерго.

Які наслідки російського терору?

У ніч проти суботи, 18 жовтня, російські військові поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району Чернігівської області.

Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів,

– заявили в Чернігівобленерго.

Зараз енергетики працюють над відновленням. Вони нагадали українцям про інформаційну тишу і заходи власної безпеки.

Удари по енергетиці: що відомо?