Як Росії допоможуть системи накопичення енергії?

Компанія "Роснано" представила першу у Росії мобільну багатофункціональну систему накопичення енергії потужністю 100 кіловат, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське Агентство нафтогазової інформації.

За словами директора "Роснано", установка здатна резервно живити невелике селище, житловий під'їзд, тимчасовий об'єкт або працювати як зарядна станція для електромобілів.

Заявлено про повну зарядку за 4 години та роботу при температурі від -30°C до +30°C. Таким чином Росія готується до відключень світла та блекаутів, які Україна може влаштувати у прикордонних областях.

Планують, що установку будуть використовувати для швидкого реагування в енергодефіцитних регіонах. Наразі обговорюються сценарії впровадження таких рішень спільно з "Росмережами".

Чи можливо влаштувати блекаут в Росії?

Нардеп і полковник СБУ Роман Костенко в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Україні влаштувати блекаут Росії складніше.

Це питання наявності зброї й того, що там стійкість енергосистеми більша, ніж в Україні, та й територія, наявність ППО. Росіянам пробитися до Києва набагато легше, ніж нам до Москви, яка сильно захищена,

– озвучив Костенко.

Тому, зі слів нардепа, якщо і можна влаштувати в Росії блекаут, то у прикордонних містах типу Бєлгорода, або у провінційних. А от країна-агресорка має можливість бити по великих українських містах (Дніпро, Харків, Київ), залишаючи людей без світла.

Що відомо про відключення світла й блекаут в Україні?