Які проблеми з водою можуть бути через обстріли?

Російські атаки можуть викликати певні проблеми з водою, розповів 24 Каналу виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна" Святослав Павлюк.

Дивіться також У деяких областях вводили аварійні та екстрені відключення: де їх скасували

За його словами, відсутність повноцінного постачання електроенергії через обстріли вплине на подачу води. Адже в такому випадку насоси підкачки та подачі працюватимуть на дизельних генераторах.

  • Однак ці насоси є велетенськими та потужними установками, пояснює експерт. А дизельними генераторами важко забезпечити їхню повноцінну роботу.
  • Тобто по суті насоси працюватимуть у резервному режимі, а подача води буде мінімальною.

Водночас Павлюк говорить, що є й інша проблема, пов'язана з водовідведенням.

Святослав Павлюк

Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна"

Для таких міст як Київ, де дуже розгалужені системи водоподання та водовідведення, неможливо подавати повноцінно воду, якщо не працюють каналізаційні станції. Тобто в першу чергу треба запустити каналізаційні насоси, а вже тоді подавати воду.

Проте Павлюк наголошує, що ситуація з водопостачанням та водовідведенням внаслідок російських обстрілів може суттєво відрізнятися залежно від міста.

Так, він наводить приклад Львова. У місті Лева, за його словами, водопостачання у будинках забезпечує не водоканал.

  • Постачальник подає воду до будинків за певного тиску.
  • А вже на поверхи вода постачається завдяки будинковим насосам.

У Львові ж основна частина цих насосів підкачки водоканалу розташовані на об'єктах теплокомуненерго. Водоканал фактично не має на них впливу,
– додає Павлюк.

Тобто, якщо через обстріли в теплокомуненерго Львова зникне електропостачання, то й води у будинках не буде.

Де вже виникали проблеми з водою?

Днями кияни вже відчули проблеми з водопостачанням, як повідомляв Київводоканал.

  • Так, увечері 14 жовтня в столиці України зникло світло. Частина споживачів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів залишилися без електропостачання.
  • Одразу після цього з'явилися повідомлення про відсутність води у деяких районах.

Тоді У КМДА пояснили, що через проблеми в енергосистемі Києва, тиск в системі водопостачання знизили до мінімуму, що й призвело до проблем з водою.

Наслідки російських обстрілів: що відомо?

  • Нагадаємо, 16 жовтня Росія вшосте від початку жовтня обстріляла газову інфраструктуру України. Зокрема, постраждали об'єкти газового видобутку на Полтавщині, через що навіть довелося припинити їхню роботу.

  • Також вранці у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

  • Через нічний обстріл без світла також залишилися окремі райони Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Хмельницької та частини Черкаської областей.

  • А в Укренерго попередили, що через обстріли можуть обмежити споживання електроенергії з 16:00 години для бізнесу та промисловості.