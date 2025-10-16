Які проблеми з водою можуть бути через обстріли?

Російські атаки можуть викликати певні проблеми з водою, розповів 24 Каналу виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна" Святослав Павлюк.

За його словами, відсутність повноцінного постачання електроенергії через обстріли вплине на подачу води. Адже в такому випадку насоси підкачки та подачі працюватимуть на дизельних генераторах.

Однак ці насоси є велетенськими та потужними установками, пояснює експерт. А дизельними генераторами важко забезпечити їхню повноцінну роботу.

Тобто по суті насоси працюватимуть у резервному режимі, а подача води буде мінімальною.

Водночас Павлюк говорить, що є й інша проблема, пов'язана з водовідведенням.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна" Для таких міст як Київ, де дуже розгалужені системи водоподання та водовідведення, неможливо подавати повноцінно воду, якщо не працюють каналізаційні станції. Тобто в першу чергу треба запустити каналізаційні насоси, а вже тоді подавати воду.

Проте Павлюк наголошує, що ситуація з водопостачанням та водовідведенням внаслідок російських обстрілів може суттєво відрізнятися залежно від міста.

Так, він наводить приклад Львова. У місті Лева, за його словами, водопостачання у будинках забезпечує не водоканал.

Постачальник подає воду до будинків за певного тиску.

А вже на поверхи вода постачається завдяки будинковим насосам.

У Львові ж основна частина цих насосів підкачки водоканалу розташовані на об'єктах теплокомуненерго. Водоканал фактично не має на них впливу,

– додає Павлюк.

Тобто, якщо через обстріли в теплокомуненерго Львова зникне електропостачання, то й води у будинках не буде.

Де вже виникали проблеми з водою?

Днями кияни вже відчули проблеми з водопостачанням, як повідомляв Київводоканал.

Так, увечері 14 жовтня в столиці України зникло світло. Частина споживачів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів залишилися без електропостачання.

Одразу після цього з'явилися повідомлення про відсутність води у деяких районах.

Тоді У КМДА пояснили, що через проблеми в енергосистемі Києва, тиск в системі водопостачання знизили до мінімуму, що й призвело до проблем з водою.

Наслідки російських обстрілів: що відомо?