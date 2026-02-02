Про таке пишуть місцеві телеграм-канали. Жителі міста фільмують наслідки затоплення на вулицях.
Яка ситуація в столиці після прориву труб?
Вода швидко залила проїжджу частину та тротуари, тож пішоходам і автомобілям довелося буквально рухатися вплав. Ситуацію ускладнює мороз: температура повітря опустилася до -15 градусів.
Прорив труб у Києві: дивіться відео з мережі
Мешканці району повідомляють, що через прорив труб комунікацій затоплено ділянку вулиці біля станції метро "Політехнічний інститут".
Яка ситуація на вулицях столиці після прориву труб: дивіться кадри очевидців
За словами очевидців, вода продовжує розтікатися територією, перетворюючи її на суцільну ковзанку.
Автомобілі підтоплені через аварію на трубопроводі: дивіться відео з мережі
Що відомо про проблеми з комунікаціями у Києві?
У столичному районі Троєщина через наслідки російських обстрілів багато житлових будинків досі не мають опалення, що створює додаткову загрозу промерзання каналізаційних комунікацій.
Станом на 1 лютого в Києві через пошкодження в енергетичній інфраструктурі без теплопостачання залишалися приблизно 3419 будинків. Аварійно-відновлювальні бригади працюють безперервно, аби якнайшвидше відновити подачу тепла.
Також днями у київському метрополітені через аварійне відключення електроенергії було тимчасово зупинено рух поїздів. Частина складів застрягла безпосередньо в тунелях між станціями.
До проведення рятувальної операції залучили служби ДСНС, загалом із поїздів, що зупинилися, евакуювали 481 пасажира.