Про таке пишуть місцеві телеграм-канали. Жителі міста фільмують наслідки затоплення на вулицях.

Читайте також Обурило інше: як херсонці поставились до того, що їхні комунальники поїхали допомагати Києву

Яка ситуація в столиці після прориву труб?

Вода швидко залила проїжджу частину та тротуари, тож пішоходам і автомобілям довелося буквально рухатися вплав. Ситуацію ускладнює мороз: температура повітря опустилася до -15 градусів.

Прорив труб у Києві: дивіться відео з мережі

Мешканці району повідомляють, що через прорив труб комунікацій затоплено ділянку вулиці біля станції метро "Політехнічний інститут".

Яка ситуація на вулицях столиці після прориву труб: дивіться кадри очевидців

За словами очевидців, вода продовжує розтікатися територією, перетворюючи її на суцільну ковзанку.

Автомобілі підтоплені через аварію на трубопроводі: дивіться відео з мережі

Що відомо про проблеми з комунікаціями у Києві?