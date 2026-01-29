Чи можуть замерзнути каналізаційні мережі?
Замерзання труб водовідведення подекуди можливе в підвальних приміщеннях багатоповерхівок, у квартирах такі випадки поодинокі. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.
Дивіться також Вода з розірваної батареї затопила сусідів: хто має компенсувати ремонт
Як повідомляє Суспільне Київ з посиланням на слова голови Деснянської районної у місті Києві адміністрації Максима Бахматова, ситуація з опаленням та електропостачанням на Троєщині є надзвичайно складною, адже близько пів тисячі багатоповерхівок перебувають без тепла внаслідок ударів Росії по ТЕЦ-6.
Посадовець розповів, що воду з системи опалення будинків злили вчетверте, а з огляду на прогноз щодо повернення в Україну сильних морозів найближчими днями ситуація є "передкатастрофічною".
Зауважте! За словами Максима Бахматова, на Троєщині вся система водопостачання двічі припиняла роботу приблизно на добу. З огляду на це постає питання подальшої роботи водогону й каналізації, зокрема під час відключень світла.
Експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно говорить, що каналізаційні труби в будинках навіть за відсутності опалення в мороз не замерзають завдяки постійному потоку води, якою користуються мешканці будинків. Проте нині її кількості може бути недостатньо, аби система не застоювалася.
Зараз люди водою навіть якщо користуються, щось із пляшок виливають, грубо кажучи, або якесь відерце використовують на технічні потреби. Наприклад, щоб помити овочі, фрукти, і зливають у каналізацію. То цієї кількості води недостатньо для того, щоб система повністю вся зливалася й проходив великий потік води.
За словами експертки, у разі відсутності тепла в будинках для перешкоджання замерзанню або ж для розморожування труб каналізації в підвалах потрібно ставити обігрівачі, які можна заживлювати від генераторів. Для квартир проблема стоїть не так гостро, адже в житлових приміщеннях температура повітря здебільшого вища за нульову.
У квартирах є випадки, де обмерзало. Але то ситуація, коли зверху геть ніхто не користувався водою й у квартирі дуже низька температура. Це такий одиничний випадок, його не можна вважати масовим. Навіть ті, які зараз у підвалах позамерзали, теж більше десяткові випадки, ніж масові. Тобто це проблема в тих будинках переважно, де не було води, нею не користувалися,
– говорить Христина Ненно.
Як розповідав в інтерв'ю LB.ua голова Деснянської РДА Максим Бахматов, у разі замерзання водогону та каналізації розглядають варіант облаштування тимчасових вуличних туалетів з вигрібними ямами для населення.
На думку Христини Ненно, реалізувати таку ідею неможливо, адже це буде порушенням благоустрою й потребуватиме додаткових витрат із бюджету. Натомість у подібних ситуаціях у разі потреби можна використати біотуалети, резюмує експертка.
Зверніть увагу! Про випадок замерзання труб каналізації в будинках Голосіївського району повідомляло hromadske. Ситуації сталися в багатоповерхівках, де комунікації зосереджені не в підвалі, а над арками – на технічних поверхах.
Що каже Київводоканал про можливість замерзання каналізації?
- У Київводоканалі повідомили, що потреби у викопуванні вигрібних ям у дворах будинків немає, адже на Троєщині та в Києві загалом каналізаційні мережі працюють стабільно навіть під час відключень електроенергії.
- Дворові каналізаційні мережі прокладені глибше за рівень промерзання ґрунту, а випадків повного або часткового замерзання труб не фіксували. Крім того, стічні води постійно рухаються й мають плюсову температуру, тому замерзнути мережі не можуть.
- Водночас відповідальність за стан і обслуговування труб, які йдуть від будинку до першого каналізаційного колодязя, лежить на балансоутримувачах багатоповерхівок. Адже вони належать до внутрішньобудинкових систем.
Що відомо про ситуацію на Троєщині?
- У ніч з 25 на 26 січня Троєщину охопили відключення світла й тепла. Їх спричинили масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі Києва.
- Як повідомив голова Деснянської районної адміністрації, мешканці значної частини будинків та об'єктів у мікрорайоні залишилися без нормальних умов для життя.
- Через перевантаження мереж при вмиканні обігрівачів стаються аварії, на відновлення після яких подекуди потрібно до двох днів. Жителі Троєщини перекривали дороги, а енергетики закликали їх не заважати ремонтам