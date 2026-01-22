Чи можна відшкодувати наслідки затоплення через прорив труб?

Постраждалі жителі будинку можуть отримати компенсацію в разі затоплення їхніх квартир унаслідок розриву труб чи батарей. Для цього потрібно зібрати необхідні документи й подати до суду. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.

Як зазначила експертка, внутрішньобудинковими мережами опікуються обслуговуючі організації, тож саме вони несуть відповідальність за прориви труб у місцях загального користування. Подібні ситуації стаються, якщо в мороз вчасно не злили воду з системи опалення або був зависокий тиск під час подачі теплоносія.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Обслуговуванням мереж у квартирі, які є горизонтальними, опікуються мешканці. Усіма трубами, які йдуть вертикально, навіть якщо вони у вашій квартирі, має займатися обслуговуюча організація. Але пориви батарей і труб у квартирі – вина обслуговуючої організації, що вони вчасно щось не відремонтували, не зреагували на тиски, перепади тощо.

Обслуговування мереж багатоквартирних будинків організовують у кілька способів. Цим можуть займатися об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або ж комунальні чи приватні керуючі компанії. Висловлювати претензії щодо затоплення квартир можна їм.

Експертка Христина Ненно говорить, що для отримання компенсації за пошкоджене майно потрібно звертатися до суду.

Оплатити вам компенсацію вони мають виключно тоді, якщо не захотіли врегулювати це в досудовому порядку. Треба до них звернутися з такою пропозицією. Має бути обов'язково акт обстеження аварійної ситуації з описом всього пошкодженого майна. І потім вже в суді треба доводити, що це їхня некомпетентність призвела до того, що мається. І виключно за рішенням суду вони зможуть це сплатити, бо без нього буде питання, на якій підставі гроші сплатили в якусь квартиру,

– каже експертка.

Нині ситуації з проривами труб трапляються в Києві, де внаслідок атак на критичну інфраструктуру без опалення залишилися кілька тисяч будинків.

Що підлягає компенсації в разі затоплення?

Відшкодуванню підлягають як витрати на ремонт квартири, так і зіпсовані меблі.

Експертка Христина Ненно говорить, що для судового позову щодо компенсації потрібно зібрати пакет документів на підтвердження завданих збитків. Адже навіть якщо причиною є російський обстріл, керуючі компанії мають оперативно залучати фахівців (навіть з інших регіонів) та повідомляти мешканців будинків про ризик не встигнути злити воду через нестачу працівників.

Основою для позову стане акт з переліком пошкодженого майна. Для його складання потрібно звернутися до диспетчерської служби району з проханням надіслати комісію. Без цього документа довести факт пошкодження майна в суді не вдасться.

Суд вимагає підтвердити вартість пошкодженого обладнання, фіскальні чеки тощо. І тут все залежить від позивача: хоче він компенсувати той ремонт, який був, по тій вартості, чи оновити ремонт. Наприклад, щоб йому вже відшкодували за чеками, коли він купить будівельні матеріали, нові меблі,

– каже експерта.

Христина Ненно також зауважує, що для відшкодування в судовому порядку обов'язково має бути договір про виконання ремонтних робіт, а ціни на матеріали й нові меблі – ринковими.

Зверніть увагу! Під час судового розгляду щодо компенсації постраждалий власник квартири може розпочати ремонт, якщо є акт з описом всього пошкодженого майна, а також детальна фото та відеофіксація наслідків затоплення. Христина Ненно наголошує, що псування меблів від контакту з водою проявляється через деякий час після висихання, тому за кілька днів може знадобитися повторна фіксація.

Яка ситуація з теплопостачанням у Києві?