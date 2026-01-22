Що відомо про ситуацію з опаленням у Києві?
Більшість з них на Лівому березі, про що повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
Це будинки, які підключають уже вдруге. Тобто після атак ворога на критичну інфраструктуру міста 9 та 20 січня.
Також Кличко зазначив, що дуже складна ситуація з електропостачанням у Києві. Екстрені відключення електроенергії столиці тривають.
Комунальники й енергетики працюють у надзвичайно напруженому режимі, щоб повернути в оселі киян тепло та світло. Щоб Київ функціонував, працював та жив!
Нагадаємо, що в Україні триває надзвичайна ситуація в енергетиці. Зокрема у столиці та на Київщині спостерігаються проблеми з теплопостачанням та електрикою після атак росіян. На ранок 11 січня без теплопостачання залишалося трохи менш як 3 тисяч столичних багатоповерхівок. Про це написав мер Києва Віталій Кличко.
За минулу ніч підключили тепло до 227 будинків. Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня,
– розповів про ситуацію Кличко.
Зауважте! Мер столиці знову наголосив, що наразі фахівці працюють цілодобово, щоб повернути містянам опалення та електроенергію.
Яка ситуація наразі Києві?
- Нагадаємо, що складна ситуація з енергетикою спостерігається зараз у п'яти регіонах країни. Зокрема серед них є Київ та Київська область.
- Водночас у столиці планують повернутися до жорстких, але прогнозованих графіків відключень світла. Такі зміни прагнуть впровадити вже найближчими днями.