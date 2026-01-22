Що відомо про ситуацію з опаленням у Києві?

Більшість з них на Лівому березі, про що повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Це будинки, які підключають уже вдруге. Тобто після атак ворога на критичну інфраструктуру міста 9 та 20 січня.

Також Кличко зазначив, що дуже складна ситуація з електропостачанням у Києві. Екстрені відключення електроенергії столиці тривають.

Віталій Кличко Мер міста Київ Комунальники й енергетики працюють у надзвичайно напруженому режимі, щоб повернути в оселі киян тепло та світло. Щоб Київ функціонував, працював та жив!

Нагадаємо, що в Україні триває надзвичайна ситуація в енергетиці. Зокрема у столиці та на Київщині спостерігаються проблеми з теплопостачанням та електрикою після атак росіян. На ранок 11 січня без теплопостачання залишалося трохи менш як 3 тисяч столичних багатоповерхівок. Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

За минулу ніч підключили тепло до 227 будинків. Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня,

– розповів про ситуацію Кличко.

Зауважте! Мер столиці знову наголосив, що наразі фахівці працюють цілодобово, щоб повернути містянам опалення та електроенергію.

Яка ситуація наразі Києві?