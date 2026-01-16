Відповідні кадри вже публікують місцеві телеграм-канали, повідомляє 24 Канал.

Яка зараз ситуація з опаленням?

Кияни скаржаться, що через сильні морози воду з систем не встигли злити вчасно. Як наслідок, в деяких під'їздах почалися справжні потопи.

У київських під'їздах прориває труби: дивіться відео

За словами очевидців, у деяких квартирах на лівому березі столиці вікна також майже повністю покриваються льодом.

Деякі вікна вкрилися льодом: дивіться відео

Редакція 24 Каналу намагається отримати коментар КМДА щодо ситуації з проривом труб у столиці.

Експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно у коментарі 24 Каналу пояснила, що відновити опалення до кінця зими у будинках, де порвало труби, цілком реально.

За її словами, перед повторним запуском системи обов'язково треба провести огляд, перевірити технічний стан усіх труб. Якщо в будинку було замерзання і прориви, потрібно перевірити абсолютно всі поверхи та інші труби.

Варто зазначити, якщо систему опалення запустять лише частково – наприклад, на одній ділянці або в одному під'їзді, – то в інших місцях труби можуть бути вже пошкоджені морозом.

Ситуація в Києві залишається складною: дивіться відео

Що відбувається в енергосистемі?