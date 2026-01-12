Експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно у коментарі 24 Каналу уточнила, що на поширених у мережі фото зображені місця загального користування, а не квартири.

Коли можна відновити опалення у будинках з розірваними трубами?

Багатьох киян турбує відповідь на питання, чи реально відновити опалення до кінця зими у будинках, де порвало труби.

За словами пані Христини, це реально. Насамперед, потрібно, аби було бажання це зробити. Далі приїжджають фахівці й замінюють пошкоджені труби.

Перед повторним запуском системи обов'язково треба провести огляд, перевірити технічний стан усіх труб. Якщо в будинку було замерзання і прориви, потрібно перевірити абсолютно всі поверхи та інші труби.

Якщо систему опалення запустять лише частково – наприклад, на одній ділянці або в одному під'їзді, – то в інших місцях труби можуть бути вже пошкоджені морозом. Коли туди подадуть тепло і тиск, ці слабкі місця можуть не витримати, і стануться нові пориви.

Яка ситуація із теплом і світлом у Києві?