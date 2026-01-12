Утім, ця інформація не відповідає дійсності. 24 Канал зібрав подробиці з цього приводу.

Дивіться також Київ потерпає від точкових аварій: ДТЕК прогнозує проблеми зі світлом

Чи зачинятимуть супермаркети у Києві та області?

Пресслужба "Аврори" у коментарі 24 Каналу повідомила, що магазини мережі працюють в штатному режимі, і що інформація, яка шириться у соцмережах стосовно масового закриття, не відповідає дійсності.

Так, дійсно можуть бути тимчасові закриття окремих торгових точок, якщо генератор або інше джерело живлення вийшло з ладу. Проте це скоріше точкова ситуація, яка не несе масовий характер,

– повідомили у компанії.

У "NOVUS" оприлюднили допис, у якому повідомили про те, що їхня команда і справді опинилася у скрутному становищі через перебої з електропостачанням, тому деякі магазини можуть тимчасово не працювати.

"Команда NOVUS робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазинів і бути поруч із вами... Просимо вас заздалегідь перевіряти актуальний графік роботи за посиланням", – додали у мережі магазинів.

Пресслужба "АТБ" у коментарі 24 Каналу назвала подібні повідомлення у мережі фейком та маніпуляцією, оскільки станом на сьогодні ситуація залишається під контролем, усі магазини забезпечені генераторами.

Те, що всі магазини закриваються і не будуть працювати, це фейк. І це неправда. Компанія працює в штатному режимі. Всі магазини забезпечені дизельними генераторами. Безумовно, працювати складно в таких умовах, тому що світло відключається на досить довго, але магазини так чи інакше працюють і будуть працювати,

– наголосили там.

Наразі 24 Канал намагається отримати коментар від пресслужби "Сільпо"

Яки ситуація зі світлом у столиці та області?