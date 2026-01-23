"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться у повідомленні Укренерго.
1 хв
У кількох областях України ввели аварійні відключення світла
23 січня вранці у деяких регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Це означає, що графіки там не діють.