Які рішення ухвалили щодо опалення в Києві?
Уряд вирішив надати статусу критичної інфраструктури будинкам з електроопаленням, тож їх не знеструмлюватимуть за графіками. Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт з питань енергетики Володимир Омельченко, пріоритет доречно віддавати й будинкам Києва, які не мають теплопостачання через російський обстріл.
На думку експерта, ситуація в будинках з електроопаленням є також проблемною, однак її не можна порівняти з тією, де люди впродовж тижня не мають жодного теплопостачання.
У першу чергу, як на мене, треба відносити до критичної ситуації ті будинки, які зараз знаходяться без опалення взагалі. У нас в Києві кілька сотень будинків взагалі без опалення. Оце є критична інфраструктура. А ті, що мають електропалення, там теж може бути проблема, але вона не така критична. Тому що все ж таки у нас навіть у такій ситуації електрична енергія подається 6 – 8 годин на добу.
Надання статусу критичної інфраструктури будинкам з електроопаленням анонсувала 15 січня Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
16 січня під час виступу у Верховній Раді Перший віцепрем'єр-міністр – Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про ухвалене щодо цього рішення.
Усі рішення стосовно віднесення будівників з електроопаленням до критичної інфраструктури Урядом і відповідним штабом ухвалені й оформлені протокольно. Зараз будуть внесені до відповідних переліків й буквально найближчим часом ці будинки будуть належати й не будуть вимикатись, за винятком аварійних відключень,
– сказав Денис Шмигаль.
За словами посадовця з посиланням на дані місцевої влади, на стадії підключення до тепла в Києві перебувають 182 будинки, а до багатьох з них потрібно підвезти електрогенератори.
Загальну інформацію щодо ситуації з опаленням оприлюднював міський голова Києва Віталій Кличко. За даними станом на 15 січня, близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишалися без тепла з майже 6 тисяч, які не мали опалення через наслідки обстрілу 9 січня.
Яка ситуація в енергетиці України?
- В Україні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. У його межах Уряд спростить підключення резервного енергообладнання до мереж спрощення та має забезпечити збільшення імпорту електроенергії державними та приватними компаніями.
- За даними Міністра енергетики Дениса Шмигаля, станом на 16 січня найскладнішою є ситуація з електроенергією в Києві та області, проблеми є також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та всіх прифронтових громадах.
- За 2025 рік росіяни завдали 612 атак по енергетиці України, тож не залишилося жодної електростанції, яка б не зазнала атак за час війни. Попри це, енергосистема залишається цілісною.