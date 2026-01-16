Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, яка ситуація у його кабінеті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пленарне засідання Верховної Ради 16 січня.

Що розповів Шмигаль?

Нардеп Дмитро Разумков під час пленарного засідання звернувся до Шмигаля як до експрем'єр-міністра, ексміністра оборони та нинішнього міністра енергетики.

"Під час вашої позиції прем'єр-міністра ви нібито на 100% захистили Центренерго, безпосередньо Трипільську ТЕЦ і всі інші, які до них відносяться. Потім через декілька місяців виходить інформація і сьогодні вона підтверджується, що ці об'єкти зруйновані на 100%", – зазначив Разумков.

Після чого поцікавився, яка температура зараз у кабінеті Шмигаля і чи "відповідає це нормам моралі" в порівнянні з тим, що у Києві у людей у квартирах +5.

На що міністр енергетики заявив, що сидить у куртці у власному кабінеті.

Я температуру в кабінеті не міряв. Доволі прохолодно,

– зазначив він.

Інші заяви Шмигаля