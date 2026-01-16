Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, какая ситуация в его кабинете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пленарное заседание Верховной Рады 16 января.

Что рассказал Шмыгаль?

Нардеп Дмитрий Разумков во время пленарного заседания обратился к Шмыгалю как к экс-премьер-министру, экс-министру обороны и нынешнему министру энергетики.

"Во время вашей позиции премьер-министра вы якобы на 100% защитили Центрэнерго, непосредственно Трипольскую ТЭЦ и все остальные, которые к ним относятся. Затем через несколько месяцев выходит информация и сегодня она подтверждается, что эти объекты разрушены на 100%", – отметил Разумков.

После чего поинтересовался, какая температура сейчас в кабинете Шмыгаля и "соответствует ли это нормам морали" по сравнению с тем, что в Киеве у людей в квартирах +5.

На что министр энергетики заявил, что сидит в куртке в собственном кабинете.

Я температуру в кабинете не мерил. Довольно прохладно,

– отметил он.

