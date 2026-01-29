Могут ли замерзнуть канализационные сети?

Замерзание труб водоотведения иногда возможно в подвальных помещениях многоэтажек, в квартирах такие случаи единичны. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Как сообщает Общественное Киев со ссылкой на слова председателя Деснянской районной в городе Киеве администрации Максима Бахматова, ситуация с отоплением и электроснабжением на Троещине является чрезвычайно сложной, ведь более полутысячи многоэтажек находятся без тепла в результате ударов России по ТЭЦ-6.

Чиновник рассказал, что воду из системы отопления домов слили в четвертый раз, а учитывая прогноз по возвращению в Украину сильных морозов в ближайшие дни ситуация является "предкатастрофической".

Заметьте! По словам Максима Бахматова, на Троещине вся система водоснабжения дважды прекращала работу примерно на сутки. Учитывая это, возникает вопрос дальнейшей работы водопровода и канализации, в частности во время отключений света.

Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно говорит, что канализационные трубы в домах даже при отсутствии отопления в мороз не замерзают благодаря постоянному потоку воды, которой пользуются жители домов. Однако сейчас ее количества может быть недостаточно, чтобы система не застаивалась.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сейчас люди водой даже если пользуются, что-то из бутылок выливают, грубо говоря, или какое-то ведерко используют на технические нужды. Например, чтобы помыть овощи, фрукты, и сливают в канализацию. То этого количества воды недостаточно для того, чтобы система полностью вся сливалась и проходил большой поток воды.

По словам эксперта, в случае отсутствия тепла в домах для препятствования замерзанию или же для размораживания труб канализации в подвалах нужно ставить обогреватели, которые можно запитывать от генераторов. Для квартир проблема стоит не так остро, ведь в жилых помещениях температура воздуха в основном выше нулевой.

В квартирах есть случаи, где обмерзало. Но это ситуация, когда сверху совсем никто не пользовался водой и в квартире очень низкая температура. Это такой единичный случай, его нельзя считать массовым. Даже те, которые сейчас в подвалах позамерзали, они тоже больше десятичные случаи, чем массовые. То есть это проблема в тех домах преимущественно, где не было воды, ею не пользовались,

– говорит Кристина Ненно.

Как рассказывал в интервью LB.ua глава Деснянской РГА Максим Бахматов, в случае замерзания водопровода и канализации рассматривают вариант обустройства временных уличных туалетов с выгребными ямами для населения.

По мнению Кристины Ненно, реализовать такую идею невозможно, ведь это будет нарушением благоустройства и потребует дополнительных расходов из бюджета. Зато в подобных ситуациях в случае необходимости можно использовать биотуалеты, резюмирует эксперт.

Обратите внимание! О случае замерзания труб канализации в домах Голосеевского района сообщало hromadske. Ситуации произошли в многоэтажках, где коммуникации сосредоточены не в подвале, а над арками – на технических этажах.

Что говорит Киевводоканал о возможности замерзания канализации?

В Киевводоканале сообщили, что потребности в выкапывании выгребных ям во дворах домов нет, ведь на Троещине и в Киеве в целом канализационные сети работают стабильно даже во время отключений электроэнергии.

Дворовые канализационные сети проложены глубже уровня промерзания почвы , а случаев полного или частичного замерзания труб не фиксировали. Кроме того, сточные воды постоянно движутся и имеют плюсовую температуру, поэтому замерзнуть сети не могут.

В то же время ответственность за состояние и обслуживание труб, которые идут от дома до первого канализационного колодца, лежит на балансодержателях многоэтажек. Ведь они относятся к внутридомовым системам.

Что известно о ситуации на Троещине?