Об этом сообщили в ДТЭК.
Где на Киевщине действуют экстренные отключения света?
Вследствие российских атак на энергетические объекты в части Броварского и Бориспольского районов Киевской области по команде Укренерго применены экстренные отключения.
Напомним, в случае аварийных отключений света графики почасовых отключений временно не действуют.
Внимание! В ДТЭК предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Актуальную информацию советуют отслеживать в официальном телеграм-канале ДТЭК.
Какова ситуация со светом в Киеве и области?
Энергетическая ситуация в столице остается очень напряженной из-за постоянных массированных атак России по энергетической инфраструктуре. Энергетический эксперт Александр Харченко в эфире 24 Канала отметил, что графики отключений света могут стабилизироваться только при условии эффективной работы ПВО, и даже тогда это может занять некоторое время.
Сейчас в столице наблюдается дефицит электричества, поэтому жителям возвращают графики с тем объемом света, который есть сейчас. Графики в разных районах могут быть неравномерными. В компании это объясняют особенностями повреждения энергосистемы.
Критическую ситуацию в энергосистеме осложняют будущие сильные морозы. Кроме того, не исключены новые обстрелы со стороны россиян.