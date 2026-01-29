Об этом написал ДТЭК на своей фейсбук-странице.

Что написали в ДТЭК к жителям Троещины?

В ДТЭК отметили, что понимают, в какой критической ситуации сейчас находится Троещина, поэтому делают все возможное, чтобы электроэнергия была в районе максимально длительное время.

Однако из-за отсутствия централизованного теплоснабжения электрические сети выходят из строя постоянно из-за перегрузки. Они не рассчитаны на постоянное использование обогревателей и мощных приборов одновременно,

– говорится в сообщении.

В компании отметили, что только за последнюю неделю произошло 26 аварий на подстанциях в районе, а также постоянно перегорают подземные кабели. Такие ремонты требуют значительного времени.

"Некоторые ремонты длятся до двух суток. Сейчас все силы приоритетно направлены, чтобы устранять эти аварии и возвращать свет. Энергетики работают круглосуточно без отдыха. Однако они нуждаются в поддержке", – объяснили в ДТЭК.

Там призвали жителей Троещины не препятствовать работе бригад. В компании объяснили, что митинги или перекрытия дорог не помогают и не ускоряют ремонты.

Они, наоборот, мешают работе, скорости передвижения и лишают возможности реагировать быстрее. Энергетики обращаются к жителям Троещины и всех киевлян – используйте мощные приборы по очереди. Сейчас это критически важно для обеспечения светом,

– резюмировано в заметке.

Какова ситуация со светом и теплом на Троещине?