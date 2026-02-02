Херсонська журналістка Євгенія Вірлич, коментуючи в етері 24 Каналу цю ініціативу, висловила переконання, що такий обмін досвідом нині дійсно необхідний, підкресливши, що у спеціалістів ЖКГ з Херсонщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, на її погляд, більше унікального досвіду, адже ці регіони, зокрема енергооб'єкти там, перебувають під прицілом регулярно.
Яке рішення викликало негатив у херсонців?
Сьогодні Київ переживає важкий період, столиця зіткнулась з проблемами в електро-, тепло, водопостачанні, тому херсонські комунальники вирішили надати свою професійну підтримку Зі слів Вірлич, яка поспілкувалась з жителями Херсонської області, люди дещо засмучені тим, що в них залишиться менше спеціалістів. Однак саму ідею взаємодопомоги схвалюють на відміну від іншої, про яку нещодавно стало відомо.
Мовиться про рішення передати мобільний тепловий пункт, який у свій час надали Херсону – в Київську область. Це херсонців, зі слів журналістки, здивувало.
Ця новина була дуже дивна. Її сприйняли доволі негативно, при чому навіть у самому Києві. Тому що кияни знають, яка в нас в Херсоні ситуація,
– озвучила Вірлич.
Зауважте! Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що спеціалісти водоканалу та ХОКАРС самі зголосилися поїхати до Києва і висловив сподівання, що їхній професіоналізм стане реальним підсиленням для столиці. Він запевнив, що після завершення робіт працівники одразу повернуться на Херсонщину й продовжать працювати там.
Що відомо про ситуацію з ЖКГ в Києві?
Після обстрілів 24 січня міський голова Києва Кличко прозвітував, що комунальні служби і працівники ДТЕК почали відновлювати постачання послуг для критичної інфраструктури столиці. Тоді він повідомив, що найскладніша ситуація скалалась на Троєщині, де проблеми з постачанням води, опалення, електрики відчули майже 600 будинків. Для людей розгорнули тоді додаткові пункти обігріву до раніше облаштованих 145 в Деснянському районі.
- 26 січня президент України констатував, що у столиці понад 1200 багатоповерхівок залишаються без опалення. Зеленський доручив перевірити готовність соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів допомоги в Києві. Крім того, він окреслив завдання для прем'єр-міністра і міністра фінансів перевірити можливість закупити необхідне обладнання для альтернативної генерації електрики та тепла.
31 січня міська влада Києва повідомила, що комунальники поетапно відновлюють постачання світла, води й опалення у квартири киян. Першочергово електроенергія подається на об'єкти критичної інфраструктури.