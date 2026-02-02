Херсонская журналистка Евгения Вирлич, комментируя в эфире 24 Канала эту инициативу, выразила убеждение, что такой обмен опытом сейчас действительно необходим, подчеркнув, что у специалистов ЖКХ с Херсонщины, Запорожье, Николаевщины, Одесской, на ее взгляд, больше уникального опыта, ведь эти регионы, в частности энергообъекты там, находятся под прицелом регулярно.

Какое решение вызвало негатив у херсонцев?

Сегодня Киев переживает тяжелый период, столица столкнулась с проблемами в электро-, тепло, водоснабжении, поэтому херсонские коммунальщики решили предоставить свою профессиональную поддержку По словам Вирлич, которая пообщалась с жителями Херсонской области, люди несколько расстроены тем, что у них останется меньше специалистов. Однако саму идею взаимопомощи одобряют в отличие от другой, о которой недавно стало известно.

Говорится о решении передать мобильный тепловой пункт, который в свое время предоставили Херсону – в Киевскую область. Это херсонцев, со слов журналистки, удивило.

Эта новость была очень странная. Ее восприняли довольно негативно, причем даже в самом Киеве. Потому что киевляне знают, какая у нас в Херсоне ситуация,

– озвучила Вирлич.

Заметьте! Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что специалисты водоканала и ХОКАРС сами согласились поехать в Киев и выразил надежду, что их профессионализм станет реальным усилением для столицы. Он заверил, что после завершения работ работники сразу вернутся на Херсонщину и продолжат работать там.

Что известно о ситуации с ЖКХ в Киеве?