Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что желающих коммунальщиков было даже больше, чем предлагалось. Одна смена уже вернулась во Львов, сейчас работает вторая.

"Это была наша инициатива направить коллег в Киев. Желающих оказалось больше, чем мы предлагали. Поэтому одна смена уже вернулась во Львов. Сейчас работает вторая смена. Я говорю о шести наших бригадах", – подчеркнул он.

Почему это важно?

Андрей Садовый отметил, что также руководители львовских крупных коммунальных предприятий выезжали в Киев, чтобы непосредственно пообщаться со своими руководителями. Эту работу координирует первый заместитель мэра Андрей Москаленко. Он на контакте с профильным заместителем мэра Киева.

Я очень просил бы всех руководителей громад проявить максимальную активность и быть сегодня бок о бок с Киевом. Потому что министры, правительство делают свою работу. Сегодня местное самоуправление должно быть вместе, как один твердый кулак. Я убежден, что все эти проблемы мы сможем преодолеть,

– сказал мэр Львова.

Кроме того, поездка в столицу, работа на тех или иных объектах инфраструктуры даст лучшее понимание каждому городскому голове, что может ждать громаду. В Киев поехали руководители "Львовтеплоэнерго", "Львовводоканал", "Львовсвет". Когда они приехали, то сразу начали учитывать важные вещи, которым раньше не уделяли такое внимание.

Во время обстрелов вылетают стекла. Мы имеем запас стекла. Но когда это стекло вылетает, и ты его устанавливаешь, они снова атакуют. И этот бой достаточно проблемный для того, чтобы потом передвигаться. Поэтому надо иметь соответствующий запас пленки, которой, например, на "Львовтеплоэнерго" не было. Они это не учитывали. Это я называю наиболее мелкий момент, который могу озвучить в эфире. А таких вещей очень много,

– добавил городской голова.

Как львовские коммунальщики помогают Киеву?