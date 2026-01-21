Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко, отметив, что с начала недели некоторые работники Львовводоканала, Львовтеплоэнерго, Львовсвета и аварийной службы сейчас помогают киевским коммунальщикам.
Какая первоочередная задача?
По словам Москаленко, основные усилия сейчас сосредоточены на внутридомовых сетях. Это поможет восстановить подачу тепла и воды в жилые дома.
Львовские службы прибыли с определенным оборудованием. Мы понимаем, насколько сложная ситуация сегодня в Киеве. Поэтому задача Львова – помочь тем, чем можем. Всего сейчас в Киеве находится более 20 наших людей,
– рассказал Москаленко.
Также в столицу прибыли руководители Львовводоканала, Львовтеплоэнерго и Львовсвета. В случае необходимости они смогут сразу на месте принимать дополнительные решения. Также городской глава Львова Андрей Садовый находится на контакте с мэром Киева Виталием Кличко.
Какова ситуация в Киеве?
- В результате российской атаки по Киеву в ночь на 20 января 5635 многоэтажек остались без тепла. Левый берег оказался без водоснабжения. Коммунальщики сразу взялись за восстановление водо- и теплоснабжения.
- Народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что слесари аварийных бригад работают в аномально сложном режиме – по 2 – 3 суток без перерыва. Двое слесарей умерли от перегрузки. Виталий Кличко подтвердил смерть одного работника.
- Коммунальщики вынужденно спустили воду из централизованной системы отопления, чтобы предотвратить замерзание и разрывы труб. Мэр Киева также сообщил, что в январе 600 тысяч человек выехали из Киева из-за атак на энергетику.