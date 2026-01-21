На информацию о смерти двух слесарей ответил городской голова Виталий Кличко.

Что сообщали о смерти слесарей в Киеве?

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что за последние дни два слесаря просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение.

Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Бригад не хватает поэтому люди работают по 2 – 3 суток без перерыва – практически валятся с ног,

– сказал нардеп.

На сообщение отреагировал мэр столицы. Виталий Кличко. "Как выяснили медики, 19 января умер один слесарь, когда работал на вызове в квартире одного из домов. Мужчине было 60 лет. Причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты", – ответил он.

Какая сейчас ситуация в столице?