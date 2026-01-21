На информацию о смерти двух слесарей ответил городской голова Виталий Кличко.
Что сообщали о смерти слесарей в Киеве?
Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что за последние дни два слесаря просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение.
Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Бригад не хватает поэтому люди работают по 2 – 3 суток без перерыва – практически валятся с ног,
– сказал нардеп.
На сообщение отреагировал мэр столицы. Виталий Кличко. "Как выяснили медики, 19 января умер один слесарь, когда работал на вызове в квартире одного из домов. Мужчине было 60 лет. Причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты", – ответил он.
Какая сейчас ситуация в столице?
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 600 тысяч человек покинули столицу в январе из-за атак на энергетическую инфраструктуру. Он посоветовал жителям, у которых есть возможность уехать, сделать это. В то же время аварийные службы пытаются восстановить электроснабжение после нового удара России 20 января.
"Россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе, чтобы люди зимой замерзли", – резюмировал Кличко.
Недавно россияне осуществили массированный обстрел Киева. Под прицелом врага оказался Левый берег столицы, где после атаки не было водоснабжения и пострадал человек.