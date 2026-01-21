На інформацію про смерть двох слюсарів відповів міський голова Віталій Кличко.
Дивіться також Проблеми зі світлом та теплом: як мешканцям столиці пройти опалювальний сезон
Що повідомляли про смерть слюсарів у Києві?
Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що за останні дні два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження.
Слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Бригад не вистачає тому люди працюють по 2 – 3 доби без перерви – практично валяться з ніг,
– сказав нардеп.
На повідомлення відреагував мер столиці. Віталій Кличко. "Як з'ясували медики, 19 січня помер один слюсар, коли працював на виклику у квартирі одного з будинків. Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти", – відповів він.
Яка зараз ситуація в столиці?
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 600 тисяч людей залишили столицю в січні через атаки на енергетичну інфраструктуру.Він порадив мешканцям, у яких є можливість виїхати, зробити це. Водночас аварійні служби намагаються відновити електропостачання після нового удару Росії 20 січня.
"Росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому рідному місті, щоб люди взимку замерзли", – резюмував Кличко.
Нещодавно росіяни здійснили масований обстріл Києва. Під прицілом ворога опинився Лівий берег столиці, де після атаки не було водопостачання та постраждала людина.