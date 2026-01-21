На інформацію про смерть двох слюсарів відповів міський голова Віталій Кличко.

Що повідомляли про смерть слюсарів у Києві?

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що за останні дні два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження.

Слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Бригад не вистачає тому люди працюють по 2 – 3 доби без перерви – практично валяться з ніг,

– сказав нардеп.

На повідомлення відреагував мер столиці. Віталій Кличко. "Як з'ясували медики, 19 січня помер один слюсар, коли працював на виклику у квартирі одного з будинків. Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти", – відповів він.

Яка зараз ситуація в столиці?