Об этом пишут местные телеграм-каналы. Жители города снимают последствия затопления на улицах.

Какая ситуация в столице после прорыва труб?

Вода быстро залила проезжую часть и тротуары, поэтому пешеходам и автомобилям пришлось буквально двигаться вплавь. Ситуацию осложняет мороз: температура воздуха опустилась до -15 градусов.

Прорыв труб в Киеве: смотрите видео из сети

Жители района сообщают, что из-за прорыва труб коммуникаций затоплен участок улицы возле станции метро "Политехнический институт".

Какая ситуация на улицах столицы после прорыва труб: смотрите кадры очевидцев

По словам очевидцев, вода продолжает растекаться по территории, превращая ее в сплошной каток.

Автомобили подтоплены из-за аварии на трубопроводе: смотрите видео из сети

Что известно о проблемах с коммуникациями в Киеве?