Об этом пишут местные телеграм-каналы. Жители города снимают последствия затопления на улицах.
Читайте также Возмутило другое: как херсонцы отнеслись к тому, что их коммунальщики поехали помогать Киеву
Какая ситуация в столице после прорыва труб?
Вода быстро залила проезжую часть и тротуары, поэтому пешеходам и автомобилям пришлось буквально двигаться вплавь. Ситуацию осложняет мороз: температура воздуха опустилась до -15 градусов.
Прорыв труб в Киеве: смотрите видео из сети
Жители района сообщают, что из-за прорыва труб коммуникаций затоплен участок улицы возле станции метро "Политехнический институт".
Какая ситуация на улицах столицы после прорыва труб: смотрите кадры очевидцев
По словам очевидцев, вода продолжает растекаться по территории, превращая ее в сплошной каток.
Автомобили подтоплены из-за аварии на трубопроводе: смотрите видео из сети
Что известно о проблемах с коммуникациями в Киеве?
В столичном районе Троещина из-за последствий российских обстрелов многие жилые дома до сих пор не имеют отопления, что создает дополнительную угрозу промерзания канализационных коммуникаций.
По состоянию на 1 февраля в Киеве из-за повреждений в энергетической инфраструктуре без теплоснабжения оставались примерно 3419 домов. Аварийно-восстановительные бригады работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла.
Также на днях в киевском метрополитене из-за аварийного отключения электроэнергии было временно остановлено движение поездов. Часть составов застряла непосредственно в тоннелях между станциями.
К проведению спасательной операции привлекли службы ГСЧС, всего из поездов, остановившихся, эвакуировали 481 пассажира.