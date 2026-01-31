Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно о спасательной операции ГСЧС в киевском метро?

Из-за аварийного обесточивания в киевском метрополитене исчезло напряжение, что привело к приостановке движения поездов. Часть составов остановилась прямо в тоннелях между станциями. Один из поездов оказался примерно в 100 метрах от станции "Вокзальная", другой – на расстоянии около одного километра от "Выдубичей".

К операции привлекли спасателей и правоохранителей, которые организовали безопасный выход людей из вагонов и сопровождение к станциям. Всего из поездов эвакуировали 481 пассажира.

Спасательная операция ГСЧС в метро Киева

В Киеве и Харькове останавливало работу метро

  • В Киеве на некоторых станциях пропал свет и прекратили работать эскалаторы. Пассажиры сообщили, что поезда также остановились.

  • В КГГА сообщили, что из-за низкого напряжения в столице от внешних питающих центров метрополитен временно не может работать.

  • В метро Харькова также заявляли о временной остановке движения. Там отмечали, что по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно не удается осуществлять.