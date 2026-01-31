24 Канал рассказывает о том, как различные области Украины преодолевают последствия непогоды.
Какие последствия непогоды в регионах?
В результате сложных погодных условий в ночь на 31 января в Одесской области зафиксированы массовые обрывы и повреждения энергосетей. По данным ДТЭК, без электроснабжения остаются потребители в Подольском, Березовском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском и Одесском районах. В Одессе свет подается преимущественно на объекты критической инфраструктуры.
Последствия непогоды в Одесской области: смотрите видео
Из-за непогоды значительное количество абонентов также осталось без электричества на Николаевской области. В облэнерго сообщили, что в регионе действуют аварийные отключения, а энергетики работают в усиленном режиме. В Николаеве возможны задержки в движении электротранспорта из-за ледяного дождя и гололеда.
Последствия непогоды на Николаевщине / Суспільне Миколаїв
Сложная ситуация сохраняется и на Харьковской области, где дорожные службы всю ночь ликвидировали последствия непогоды. С 6:00 восстановлено движение тяжеловесного транспорта на трассах М-29 и М-03, однако на отдельных участках Харькова ограничения для фур и больших автобусов остаются в силе.
У Киеве дороги и тротуары обрабатывают противогололедными средствами 128 единиц спецтехники и более 400 работников коммунальных служб. Синоптики предупреждают, что гололедица на дорогах сохранится в течение дня.
Какую погоду в Украине предсказывают в ближайшее время?
С 1 по 3 февраля в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидается очень холодная погода с ночными температурами до -27 градусов. В Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях возможны морозы до -30 градусов, что повлечет осложнения в работе инфраструктуры.
В Украине ожидается похолодание в первые дни февраля, после 4 февраля будут уточнять данные по температурам. В течение месяца температура может превышать климатическую норму на 1,5 градуса, несмотря на начальные морозы.