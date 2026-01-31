Про це повідомляє ДСНС.
Дивіться також Негода спричинила масові обриви ЛЕП на Одещині та ускладнила рух у кількох регіонах України
Що відомо про рятувальну операцію ДСНС у київському метро?
Через аварійне знеструмлення в київському метрополітені зникла напруга, що призвело до призупинення руху поїздів. Частина складів зупинилася просто в тунелях між станціями. Один із поїздів опинився приблизно за 100 метрів від станції "Вокзальна", інший – на відстані близько одного кілометра від "Видубичів".
До операції залучили рятувальників і правоохоронців, які організували безпечний вихід людей із вагонів та супровід до станцій. Загалом із потягів евакуювали 481 пасажира.
ДСНС рятують людей, що застрягли у метро: дивіться відео
Рятувальна операція ДСНС у метро Києва
У Києві та Харкові зупиняло роботу метро
У Києві на деяких станціях зникло світло та припинили працювати ескалатори. Пасажири повідомили, що потяги також зупинилися.
У КМДА повідомили, що через низьку напругу в столиці від зовнішніх живильних центрів метрополітен тимчасово не може працювати.
У метро Харкова також заявляли про тимчасову зупинку руху. Там зазначали, що з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово не вдається здійснювати.