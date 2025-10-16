Какие проблемы с водой могут быть из-за обстрелов?
Российские атаки могут вызвать определенные проблемы с водой, рассказал 24 Каналу исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.
Смотрите также В некоторых областях вводили аварийные и экстренные отключения: где их отменили
По его словам, отсутствие полноценного снабжения электроэнергии из-за обстрелов повлияет на подачу воды. Ведь в таком случае насосы подкачки и подачи будут работать на дизельных генераторах.
- Однако эти насосы являются огромными и мощными установками, объясняет эксперт. А дизельными генераторами трудно обеспечить их полноценную работу.
- То есть по сути насосы будут работать в резервном режиме, а подача воды будет минимальной.
В то же время Павлюк говорит, что есть и другая проблема, связана с водоотводом.
Для таких городов как Киев, где очень разветвленные системы водоснабжения и водоотведения, невозможно подавать полноценно воду, если не работают канализационные станции. То есть в первую очередь надо запустить канализационные насосы, а уже тогда подавать воду.
Однако Павлюк отмечает, что ситуация с водоснабжением и водоотводом в результате российских обстрелов может существенно отличаться в зависимости от города.
Так, он приводит пример Львова. В городе Льва, по его словам, водоснабжение в домах обеспечивает не водоканал.
- Поставщик подает воду в дома при определенном давлении.
- А уже на этажи вода поставляется благодаря домовым насосам.
Во Львове же основная часть этих насосов подкачки водоканала расположены на объектах теплокоммунэнерго. Водоканал фактически не имеет на них влияния,
– добавляет Павлюк.
То есть, если из-за обстрелов в теплокоммунэнерго Львова исчезнет электроснабжение, то и воды в домах не будет.
Где уже возникали проблемы с водой?
На днях киевляне уже почувствовали проблемы с водоснабжением, как сообщал Киевводоканал.
- Так, вечером 14 октября в столице Украины исчез свет. Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов остались без электроснабжения.
- Сразу после этого появились сообщения об отсутствии воды в некоторых районах.
Тогда в КГГА объяснили, что из-за проблем в энергосистеме Киева, давление в системе водоснабжения снизили до минимума, что и привело к проблемам с водой.
Последствия российских обстрелов: что известно?
Напомним, 16 октября Россия в шестой раз с начала октября обстреляла газовую инфраструктуру Украины. В частности, пострадали объекты газовой добычи на Полтавщине, из-за чего даже пришлось прекратить их работу.
Также утром в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру.
Из-за ночного обстрела без света также остались отдельные районы Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей.
А в Укрэнерго предупредили, что из-за обстрелов могут ограничить потребление электроэнергии с 16:00 часов для бизнеса и промышленности.