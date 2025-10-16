Які регіони залишились без світла, розповідає 24 Канал.

Через нічну атаку Росії на Україну 16 жовтня на Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині та Кіровоградщині запроваджено графіки аварійних та екстрених відключень світла.

Як повідомили у в АТ "Сумиобленерго", на території області введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Наразі вони діють для 1 та 2 черг споживачів.

Так само і на Полтавщині. За даними "Полтаваобленерго", у регіоні застосовано ГАВ для двох черг.

Крім того, застосовано екстрені відключення електроенергії. Вони введені на Дніпропетровщині за командою Укренерго, повідомили в ДТЕК.

Згодом в ДТЕК додали, що у Києві та Київській області також діють екстрені відключення.

В Укренерго поінформували, що станом на 09:58 через складну ситуацію в енергосистемі у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей введені аварійні відключення.

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! ГАВ застосовуються при аваріях, коли треба негайно знизити потужності. У таких випадках тривалість знеструмлення невідома.