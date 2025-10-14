Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко. Він додав, що ремонт трансформаторних потребує чималих коштів.

Де в Росії можливий блекаут?

Нардеп зазначив, що Україна готується до можливих блекаутів і впевнений, що Росія намагатиметься їх влаштувати. Він також зауважив на тому, що через зміни погоди, зокрема туман, збивати російські дрони буде складніше.

"Як би ми не хотіли влаштувати блекаут росіянам, це набагато складніше, ніж їм зробити його нам. Це питання наявності зброї (Росія може дозволити собі бити по наших об'єктах ракетами) й того, що там стійкість енергосистеми більша, ніж в Україні, та й територія, наявність ППО. Росіянам пробитися до Києва набагато легше, ніж нам до Москви, яка дуже сильно захищена", – озвучив Костенко.

Тому, зі слів нардепа, якщо і можна влаштувати в Росії блекаут, то у прикордонних містах типу Бєлгорода, або у провінційних. А от країна-агресорка, як зауважив Костенко, має можливість бити по великих українських містах (Дніпро, Харків, Київ), залишаючи людей без світла.

Минулого року ми росіян стримували ударами по НПЗ, коли вони побачили проблеми з паливом. Україні не стільки потрібно намагатися створити їм блекаут, скільки впливати на їх енергосистеми, нафтопереробні заводи. В цьому у нас більше шансів, ніж намагатися вимкнути їм світло,

– пояснив Костенко.

Росія без електрики: останні новини