Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко. Он добавил, что ремонт трансформаторных требует немалых средств.

Где в России возможен блэкаут?

Нардеп отметил, что Украина готовится к возможным блэкаутам и уверен, что Россия будет пытаться их устроить. Он также подчеркнул, что из-за изменений погоды, в частности тумана, сбивать российские дроны будет сложнее.

"Как бы мы ни хотели устроить блэкаут россиянам, это гораздо сложнее, чем им сделать его нам. Это вопрос наличия оружия (Россия может позволить себе бить по нашим объектам ракетами) и того, что там устойчивость энергосистемы больше, чем в Украине, и территория, наличие ПВО. Россиянам пробиться в Киев намного легче, чем нам в Москву, которая очень сильно защищена", – озвучил Костенко.

Поэтому, по словам нардепа, если и можно устроить в России блэкаут, то в приграничных городах типа Белгорода, или в провинциальных. А вот страна-агрессор, как заметил Костенко, имеет возможность бить по крупным украинским городам (Днепр, Харьков, Киев), оставляя людей без света.

В прошлом году мы россиян сдерживали ударами по НПЗ, когда они увидели проблемы с топливом. Украине не столько нужно пытаться создать им блэкаут, сколько влиять на их энергосистемы, нефтеперерабатывающие заводы. В этом у нас больше шансов, чем пытаться выключить им свет,

– объяснил Костенко.

