Это касается Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.

Что известно об обесточивании в России?

Андрей Коваленко констатировал, что россияне нанесли удар по Харькову, в частности били по энергетике и медицинскому учреждению. Как сообщал городской голова Игорь Терехов, из-за этого частично обесточены три района города.

Впрочем, Курская и Белгородская области России получили ответ, в результате чего также испытали проблемы с электроснабжением.

Белгород и Курская область сейчас также получили удары и потеряли свет,

– говорится в сообщении руководителя ЦПД.

Какие детали удара по Харькову известны?

Незадолго до этого в Харькове во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Громко было около 21:50 и 21:51. Позже в сети сообщали о том, что после взрывов в части города исчез свет.

Впоследствии Игорь Терехов сообщил о попадании в медицинское учреждение города. В результате атаки повреждены по меньшей мере 12 авто. Согласно последнему обновлению информации, из-за удара пострадало 4 человека.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что Украина, вероятно, вскоре столкнется с проблемами в электроснабжении из-за российских атак на критическую инфраструктуру. В таком случае стране понадобится импорт.