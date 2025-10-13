Це стосується Бєлгородської та Курської областей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка.

Що відомо про знеструмлення у Росії?

Андрій Коваленко констатував, що росіяни завдали удару по Харкову, зокрема били по енергетиці й медичному закладу. Як повідомляв міський голова Ігор Терехов, через це частково знеструмлені три райони міста.

Утім, Курська та Бєлгородська області Росії отримали відповідь, внаслідок чого також зазнали проблем з електропостачанням.

Бєлгород та Курщина зараз також отримали удари й втратили світло,

– ідеться у повідомленні керівника ЦПД.

Які деталі удару по Харкову відомі?

Незадовго до цього у Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Гучно було близько 21:50 та 21:51. Пізніше у мережі повідомляли про те, що після вибухів у частини міста зникло світло.

Згодом Ігор Терехов повідомив про влучання у медичний заклад міста. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 12 авто. Згідно з останнім оновленням інформації, через удар постраждало 4 людини.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що Україна, ймовірно, невдовзі зіткнеться з проблемами в електропостачанні через російські атаки на критичну інфраструктуру. У такому разі країні знадобиться імпорт.