Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що це початок дзеркальної стратегії у війні з Росією. Такі дії, за його словами, мають знизити інтенсивність обстрілів і позбавити окупантів можливості запускати ракети з бєлгородського напрямку.

Дивіться також Росія обрала нові цілі для ударів: експерти оцінили, яким областям може загрожувати блекаут

Чому Україна обрала Бєлгород для ударів?

Бєлгород став однією з головних цілей, оскільки саме звідти Росія системно атакує Харків і навколишні міста. У регіоні розташований аеродром, який живиться від місцевої енергосистеми та використовується для запусків ракет по українських територіях. Знищення його інфраструктури має зупинити ці обстріли й послабити бойові можливості ворога.

Поки не почнемо наносити дзеркальні удари, не припиняться ці масштабні, геноцидні, терористичні атаки росіян,

– підсумував військовий експерт.

За словами Світана, такі дії є частиною рішення військово-політичного керівництва розпочати симетричні удари у відповідь. Ураження інфраструктурних вузлів у Бєлгороді дозволяє обмежити логістику російських сил на прикордонні. Це перший крок до формування стримувального механізму, який змушує противника рахуватися з наслідками власних атак.

Які ракети могли вразити Бєлгород?

Світан пояснив, що удари могли здійснюватися ракетами GLSDB, які запускають із систем HIMARS. Вони поєднують розгінний блок М-26 і плануючу авіабомбу, що забезпечує велику дальність та точність ураження. Після запуску боєприпас набирає висоту і переходить у режим планування.

Скоріше за все, саме такими пакетами працюють по Бєлгороду. І будемо далі працювати, однозначно,

– зазначив Світан.

Такі ракети здатні долати відстань до 110 кілометрів і несуть бойову частину близько 90 кілограмів. Розгінний блок додає ще кілька десятків кілометрів до дальності, тому HIMARS можуть працювати навіть із безпечної для розрахунку позиції.

Наступні кроки України після ударів по Бєлгороду

Пакетні удари по Бєлгороду не є поодинокими операціями і спрямовані на інфраструктуру, яка використовується для атак по прикордонних районах. Мова про точкові враження енергетичних та військових вузлів, що підтримують вильоти й запуски. Такі удари дозволяють діяти без ураження населених пунктів.

Далі, я думаю, ми доберемося до Курська, потім до Брянська і Воронежа,

– наголосив Світан.

Відповіді триватимуть доти, поки Росія не припинить обстрілів прикордонних регіонів. Оптимально пізніше зосередитися на Москві, проте наразі бракує засобів для досягнення такої дальності. Тому увага зосереджена на регіонах, де можна отримати оперативний ефект без значного наближення до фронту.

Що відомо про удари по Бєлгороду та блекаут: