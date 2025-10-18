Наразі невідомо, як довго вони діятимуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Сумиобленерго".
Де відключили світло після атаки?
За розпорядженням НЕК "Укренерго", у суботу, 18 жовтня, на Сумщині ввели графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ). Станом на 11:47 вони поширюються на споживачів 1-ї та 2-ї черг.
Причиною знеструмлення називають російську агресію на енергетичну інфраструктуру України.
Інформація при аварійних знеструмленнях відображається на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку,
– нагадують фахівці.
Обмеження діятимуть доти, доки їх не скасує НЕК "Укренерго".
Зверніть увагу! ГАВ застосовуються при аваріях, коли треба негайно знизити потужності. У таких випадках тривалість знеструмлення невідома.
Яка ситуація після ударів по критичній інфраструктурі?
Внаслідок російського удару по енергооб'єкту в Чернігівській області 18 жовтня без світла залишилися 17 тисяч споживачів в регіоні. Енергетики ліквідують наслідки атаки.
Через російські обстріли мешканці сіл Люцерна та Матвіївка на Запоріжжі залишилися без газопостачання. Працівники "Запоріжгазу" займаються відновленням подачі газу.
17 жовтня "Укренерго" повідомило, що планує аварійні відключення електроенергії у вечірні години пікового споживання.