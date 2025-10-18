Наразі невідомо, як довго вони діятимуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

Де відключили світло після атаки?

За розпорядженням НЕК "Укренерго", у суботу, 18 жовтня, на Сумщині ввели графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ). Станом на 11:47 вони поширюються на споживачів 1-ї та 2-ї черг.

Причиною знеструмлення називають російську агресію на енергетичну інфраструктуру України.

Інформація при аварійних знеструмленнях відображається на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку,

– нагадують фахівці.

Обмеження діятимуть доти, доки їх не скасує НЕК "Укренерго".

Зверніть увагу! ГАВ застосовуються при аваріях, коли треба негайно знизити потужності. У таких випадках тривалість знеструмлення невідома.