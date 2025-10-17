Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

Дивіться також У Києві та області скасували екстрені відключення світла

Що кажуть в Укренерго про відключення світла?

За даними Зайченка, графіки аварійних відключень частково застосовуються до побутових споживачів. Ці обмеження будуть у період проходження вечірнього максимуму навантаження і, можливо, у найближчу годину по східній частині України.

Голова правління НЕК "Укренерго" також наголосив, що росіяни перейшли до тактики "випаленої землі" при атаках на енергетику, знищуючи послідовно цілі енергорайони. При цьому від ударів особливо страждають теплоелектроцентралі.

Однак енергетики подовжують відновлювати об'єкти, які вже було уражено десятки разів, і забезпечують світло для мешканців України. Зайченко додав, що близько половини автотрансформаторів системи передачі мають захист від дронових атак.

Яка ситуація в енергосистемі: коротко про головне