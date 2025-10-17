Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Чи відключатимуть світло у Києві?
За розпорядженням "Укренерго" у Києві та Київській області застосували екстрені відключення електроенергії.
Енергетики додали, що про всі зміни споживачів оперативно інформуватимуть у телеграм-каналі ДТЕК.
Довідка. У випадку запровадження аварійних відключень попередити заздалегідь про їх застосування немає можливості.
Варто зазначити, що екстрені відключення запровадили й у низці інших регіонів. Зокрема, це стосується Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей.
Яка зараз ситуація в енергосистемі?
Голова Укренерго Віталій Зайченко розповів, що росіяни змінили тактику ударів: атаки стали точковими й в цьому сезоні почалися з розподільчих підстанцій Укразлізниці, дійшли до обленерго та Укренерго, насамперед у прифронтових регіонах.
Ці удари були надзвичайно складними й важкими, проте шанс, що українська енергосистема вистоїть, все ж є. За словами Зайченка, усе залежить від темпів відновлення енергооб’єктів, до того ж Україні вдалося накопичити велику кількість обладнання.