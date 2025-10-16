З настанням холодів повертається питання енергетичної безпеки, адже росіяни вже намагаються атакувати об'єкти критичної інфраструктури точково. Крім розподільчих мереж генерації, електроенергії, росіяни мають ще одну ціль – газові об'єкти.

Енергетики заявляють, що підготовка до важкої зими триває: від запасів обладнання для ремонтів до палива на випадки альтернативних варіантів.

24 Канал дізнався, чого очікувати українцям цього опалювального сезону, чи вводитимуть масштабні графіки відключень, чому разом з електроенергією може зникати ще й водопостачання та чи можуть бути проблеми із газом.

Які сценарії щодо електроенергії очікують українців цієї зими?

У коментарі 24 Каналу в "Укренерго" відповіли, що, враховуючи непередбачуваність російських атак, зараз енергетики готуються до найскладніших умов.

Наразі велика кількість обладнання, пошкодженого у минулому та поточному роках, повернута до роботи. Але фактично щоденно тривають і російські атаки на енергооб'єкти електростанції, мережі передачі та розподілу електроенергії.

Вже зараз НЕК "Укренерго" як оператором системи передачі електроенергії створені запаси високовольтного обладнання, що у два-три рази перевищують встановлені нормативи. За рахунок власних ресурсів і допомоги від міжнародних партнерів накопичення устаткування триває,

– пояснюють в компанії.

Нагадуємо, що на проходження опалювального сезону традиційно є кілька сценаріїв, які залежать від погодних умов, запасів палива та обладнання, компонентів для ремонту, можливостей експорту-імпорту електроенергії та інших факторів.

А після початку повномасштабної війни додався ще один фактор – цілеспрямовані атаки Росії проти української енергосистеми.

Що буде з газом та водою?

Святослав Павлюк розповів у коментарі 24 Каналу, що росіяни атакують критичну інфраструктуру, зокрема газову та електричну.

Попри те, що ситуації після обстрілів та, відповідно, ремонтні роботи в енергетичних секторах відрізняються одне від одної, однак загальна ситуація наразі є більш-менш контрольованою.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна" Розуміємо, що цього року росіяни зробили удари по газовій інфраструктурі одним із ключових напрямків енергетичного тиску.

Зауважте! Лише за останній тиждень Росія тричі атакувала об'єкти газової інфраструктури Групи "Нафтогаз", включно з ТЕЦ та газовидобувними об'єктами на Харківщині.

Водночас Павлюк пояснює, що з водою теж можуть бути проблеми. Зокрема через те, що якщо не буде повноцінного постачання електроенергії, то відповідно робота насосів підкачки та подачі підкачки по суті переводиться на роботу дизельних генераторів.

Він пояснює, що насоси водоканалу – це велетенські та потужні установки, які беруть мегавати. І забезпечити їхню роботу, зокрема завдяки дизельним генераторам або газопоршневим машинам, доволі складно.

І вони фактично працюють в резервному режимі, тобто з такою мінімальною подачею. Разом з тим є наступна проблема. Для таких міст як Київ, де дуже розгалужені системи водоподання та водовідведення, не можливо подавати повноцінно водоподання, якщо не працюють каналізаційні станції. Тобто в першу чергу треба запустити каналізаційні насоси, а вже тоді подавати воду,

– додає пан Святослав.

Нагадуємо! Станом на 14 жовтня, в Києві деякі райони опинилися без водопостачання. Як пояснили, це відбулося у зв'язку з аварійною ситуацією в енергосистемі міста.

Крім того, він пояснює, що ситуації з водопостачанням у містах України може бути різними. У Львові, наприклад, загалом воду в будинки подає не водоканал.

Річ у тім, що водоканал забезпечує подачу води при певному тиску лише до будинку, а далі вже будинковими насосами вода підіймається по поверхах.

У Львові ж основна частина цих насосів підкачки водоканалу розташовані на об'єктах теплокомуненерго. Відтак водоканал фактично не має на них впливу. Тому якщо немає електроенергії в теплокомуненерго, то немає і води в будинках.

Чи будуть масштабні відключення електроенергії?

У коментарі для 24 Каналу Геннадій Рябцев розповів, що сценарії на прийдешню зиму не змінилися й вони в основному оптимістичні.

Геннадій Рябцев Кандидат технічних наук, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Річ у тім, що загальний стан енергосистеми є достатньо добрий. При цьому система працює стабільно, запаси є, а захист щільний. Втім, як і раніше, я і мої колеги зазначали, що це не виключає аварійних ситуацій, які можуть виникати після чергового обстрілу Росії.

Події, які трапилися в Чернігові, Шостці, Ніжині та інших містах, вимагатимуть ремонту регіональних мереж, а отже, ще й часу.

І впродовж цього періоду можливі запровадження графіків обмежень потужності в регіонах, що зазнали ударів.

Для того, щоб таких випадків ставало менше, уряду потрібно зосередитися на виконанні тих завдань, які були вже поставлені, не чекаючи кінця цього року чи наступного року,

– додає експерт Рябцев.

Варто додати, що відключення електроенергії в певних регіонах не поширюється на всю Україну. Однак сподіватися на те, що удари припиняться, не варто, а тому укріплення критичних об'єктів, особливо в прифронтових регіонах, важливі.

Павлюк натомість зауважує, що якість електропостачання насамперед визначається відповідно до таких параметрів, як кількість відключень та їхня тривалість.

У випадку кількості відключень, то все залежить від роботи ППО, а у випадку тривалості – це вже робота енергетиків.

"Укренерго" за минулі роки захистили свої магістральні підстанції та трансформатори, однак треба врахувати ще й мету атак ворога, бо якщо ракети чи "Шахеди" у великій кількості летять лише в одну точку, то такий об'єкт просто неможливо захистити,

– резюмує Святослав Павлюк.

Зверніть увагу! Очікується, що російські атаки на критичні об'єкти інфраструктури триватимуть впродовж всієї зими.

Скільки Україні вдалося вже відновити об'єктів енергетики?

Під час розмови з 24 Каналом експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко розповів, що зараз ситуація дійсно серйозна, але попри обстріли ворога потужності в країні вистачає для того, щоб забезпечувати країну електричною енергією.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова В Україні на сьогодні з 9 атомних блоків працює 7 блоків в системі. Ще деякі блоки готуються вийти з ремонту. Тобто додаткові 2 блоки увійдуть в стан експлуатації до кінця жовтня. Наразі відремонтовано 6 гігаватів потужності.

Однак якщо проаналізувати теперішні атаки ворога, то, за словами Святослава Павлюка, якщо у попередні роки росіяни атакували інфраструктуру передачі, тобто магістральні мережі, то зараз вони більше атакують об'єкти обласних розподільчих мереж.

Річ у тім, що якщо об'єктів передачі є десь сотню і вони мають декілька рівнів захисту, то об'єктів розподільчих мереж є тисячі й вони, відповідно, не так захищені,

– каже Павлюк.

Водночас важливим фактором є ще час на реакцію: якщо у Львові можна хоча б підготуватися до майбутньої атаки, якщо летить дрон, то у прифронтових областях – це лічені хвилини. Відповідно, саме такі області страждатимуть найсуттєвіше.

Натомість в "Укренерго" зауважують, що підготовка до зими ведеться за багатьма напрямами: це і створення запасів обладнання та матеріалів, і здійснення планових ремонтних робіт, і посилення фізичного та цифрового захисту об'єктів системи передачі тощо.

На сьогодні "Укренерго" як оператор системи передачі готовий до пропуску збільшених, зимових, обсягів електроенергії магістральними мережами,

– додають в компанії.

Значна частина відновлених раніше об'єктів генерації в останні кілька тижнів була повторно атакована російськими ракетами та дронами. А наймасштабніша з початку цього року атака на об'єкти генерації відбулася 10 жовтня.

Зверніть увагу! "Укренерго" в умовах воєнного стану не може розкрити деталі щодо обсягу ремонтних робіт в енергосистемі починаючи з весни 2025 року.

Чи є альтернативні варіанти забезпечення електроенергією населення?

Щодо альтернативних варіантів генерації, Рябцев зазначає, що мобільні генераційні установки зараз працюють там, де виникає в цьому потреба, однак їхній вплив не потрібно перебільшувати.

Вони вже працюють, як і в Харкові, так і в Чернігові, але загальна потужність таких установок не є достатньою для того, щоб електроенергії вистачало на всіх споживачів. Так, у нас достатньо багато об'єктів розосередженої генерації чи децентралізованої генерації, але це не панацея,

– каже пан Геннадій.

За його словами, це стосується й установок для збереження енергії, які були приєднані до енергосистеми, зокрема корпорацією ДТЕК. Тому очікувати, що взагалі ніяких вимкнень не буде, не варто.

Натомість в "Укренерго" додали, що використовує всі наявні можливості для забезпечення балансування системи у воєнних умовах.

Наприклад, у 2024 – 2025 роках компанія провела чотири спеціальні аукціони з довгострокового придбання допоміжних послуг збалансування енергосистеми, які є вкрай необхідними в умовах російських атак на великі об'єкти "традиційної" маневрової генерації – ТЕС та ГЕС.

За результатами спецаукціонів – загалом було придбано до 788 мегаватів швидких резервів.

А до 1 грудня 2027 року завдяки проведенню спецаукціонів в енергосистемі України має з'явитись близько 863 мегаватів нових генеруючих потужностей.

Щодо імпорту електроенергії, то його обсяги регулюються ринковими механізмами й залежать від цін на внутрішньому ринку та ринках сусідніх європейських держав.

Однак зазначається, що узгоджена потужність імпорту електроенергії до України та Молдови з 3-х держав ЄС у жовтні становить до 2 100 мегаватів.

