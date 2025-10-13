Як розповіла ведуча 24 Каналу Наталія Луценко, Україну запевнили в допомозі з боку Євросоюзу. Крім цього, говорили про постачання артилерійських снарядів, але їхню кількість не розголошують.

Дивіться також Це все маркетинг Путіна, – Зеленський про посилення ударів по енергетиці

Які ключові теми обговорив Зеленський з Каллас?

Лідери повідомили, що невдовзі має запрацювати 19 пакет санкцій проти Росії. Ймовірно, це станеться наприкінці жовтня 2025 року. Щойно він запрацює – Європейський Союз почне роботу над 20 пакетом обмежень.

Також говорили про відкриття кластерів і шлях України до Європейського Союзу. Всі ці питання дуже актуальні. Ще однією важливою темою була підготовка до зими. В ЄС запевнили, що допоможуть українцям пережити всі неприємності, які готує Росія.

Ми бачимо, що Росія посилила атаки на цивільну інфраструктуру, щоб збільшити страждання українців перед початком зими. ЄС готовий допомогти ремонтувати критичну інфраструктуру, особливо енергетичну. Також ми готуємо пакет підтримки,

– наголосила Кая Каллас.

Вона додала, що європейські експерти, які займаються енергетикою, вже оцінюють, що потрібно Україні для того, щоб ремонтувати та захищати інфраструктуру, робити все, щоб у людей було світло, тепло й вода.

Що сказав Зеленський про свій візит до США?

Топтемою дня залишаються далекобійні ракети Tomahawk, які американський президент ніяк не погодить надати Україні. Тож мовилось про те, чи будуть їх постачати та в якій кількості.

Володимир Зеленський заявив, що під час телефонної розмови з Трампом вони обговорили кількість ракет, яку потребує Україна. Детальніше цю тему обговорять під час зустрічі.

Вже зараз у Вашингтоні перебуває українська делегація на чолі з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Наша делегація поїхала туди домовлятися про системи ППО та ракети,

– зауважила ведуча 24 Каналу.

Очікується, що наприкінці тижня, президент Зеленський сам поїде до Вашингтона, щоб продовжити ці домовленості. Також у нього запланована низка зустрічей з американськими високопосадовцями.

"Я думаю і сподіваюсь, що в мене буде можливість приїхати до Вашингтона та зустрітися з Трампом. Звісно, у мене ще є деякі важливі зустрічі, деякі військові компанії. Не можу ділитися деталями щодо цього. І також певні зустрічі з сенаторами, конгресменами. Головна тема – ППО. Також буде зустріч з енергетичними компаніями", – розповів Президент України.

Хто може оплатити Tomahawk для України?

У продовження цієї дискусії українські та іноземні журналісти питали, звідки Україна братиме фінансування на крилаті ракети, якщо Вашингтон погодить їхню передачу.

Український президент сказав, що є три варіанти оплати. Всі вони потенційно працюватимуть. Варто зауважити, що системи Tomahawk на експорт можуть коштувати до 4 мільйонів доларів. Це доволі велика сума.

Один з варіантів – це програма НАТО – PURL. Через неї ми працюємо. Альянс купує в Америки зброю різного характеру і потім передає нам те, що ми потребуємо. Другий варіант – це історія з купівлею напряму. Ми можемо це робити через Mega Deal. Це велика історія, до неї ще треба дійти,

– додав Володимир Зеленський.

А третій варіант – це використання грошей із заморожених російських активів. Але, як сказав український президент, це питання спершу треба узгодити на політичному рівні. Тільки після цього можна узгоджувати сам механізм виплати коштів Україні.

Український лідер передав Каї Каллас, що хотів би, щоб питання виплати грошей з заморожених російських активів рухалося набагато швидше.

Зі свого боку, вона пообіцяла виділити нам 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу для розгляду російських воєнних злочинів, а також 6 мільйонів євро для допомоги депортованим Росією дітям і жертвам насильства.

Кая Каллас наполягала, що цю зиму ми перезимуємо разом, і Європейський Союз в цьому допомагатиме.

Яка ситуація з українською енергетикою?