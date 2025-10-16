С наступлением холодов возвращается вопрос энергетической безопасности, ведь россияне уже пытаются атаковать объекты критической инфраструктуры точечно. Кроме распределительных сетей генерации, электроэнергии, россияне имеют еще одну цель – газовые объекты.

Энергетики заявляют, что подготовка к тяжелой зиме продолжается: от запасов оборудования для ремонтов до топлива на случаи альтернативных вариантов.

24 Канал узнал, чего ожидать украинцам этого отопительного сезона, будут ли вводить масштабные графики отключений, почему вместе с электроэнергией может исчезать еще и водоснабжение и могут ли быть проблемы с газом.

Какие сценарии по электроэнергии ожидают украинцев этой зимой?

В комментарии 24 Каналу в "Укрэнерго" ответили, что, учитывая непредсказуемость российских атак, сейчас энергетики готовятся к самым сложным условиям.

Сейчас большое количество оборудования, поврежденного в прошлом и текущем годах, возвращено к работе. Но фактически ежедневно продолжаются и российские атаки на энергообъекты электростанции, сети передачи и распределения электроэнергии.

Уже сейчас НЭК "Укрэнерго" как оператором системы передачи электроэнергии созданы запасы высоковольтного оборудования, что в два-три раза превышают установленные нормативы. За счет собственных ресурсов и помощи от международных партнеров накопление оборудования продолжается,

– объясняют в компании.

Напоминаем, что на прохождение отопительного сезона традиционно есть несколько сценариев, которые зависят от погодных условий, запасов топлива и оборудования, комплектующих для ремонта, возможностей экспорта-импорта электроэнергии и других факторов.

А после начала полномасштабной войны добавился еще один фактор – целенаправленные атаки России против украинской энергосистемы.

Что будет с газом и водой?

Святослав Павлюк рассказал в комментарии 24 Каналу, что россияне атакуют критическую инфраструктуру, в частности газовую и электрическую.

Несмотря на то, что ситуации после обстрелов и, соответственно, ремонтные работы в энергетических секторах отличаются друг от друга, однако общая ситуация остается пока более-менее контролируемой.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Понимаем, что в этом году россияне сделали удары по газовой инфраструктуре одним из ключевых направлений энергетического давления.

Заметьте! Только за последнюю неделю Россия трижды атаковала объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз", включая ТЭЦ и газодобывающие объекты на Харьковщине.

В то же время Павлюк объясняет, что с водой тоже могут быть проблемы. В частности из-за того, что если не будет полноценного снабжения электроэнергии, то соответственно работа насосов подкачки и подачи подкачки по сути переводится на работу дизельных генераторов.

Он объясняет, что насосы водоканала – это огромные и мощные установки, которые берут мегаватты. И обеспечить их работу, в частности благодаря дизельным генераторам или газопоршневым машинам, довольно сложно.

И они фактически работают в резервном режиме, то есть с такой минимальной подачей. Вместе с тем есть следующая проблема. Для таких городов как Киев, где очень разветвленные системы водоснабжения и водоотведения, невозможно подавать полноценно водоснабжение, если не работают канализационные станции. То есть в первую очередь надо запустить канализационные насосы, а уже тогда подавать воду,

– добавляет господин Святослав.

Напоминаем! По состоянию на 14 октября, в Киеве некоторые районы оказались без водоснабжения. Как объяснили, это произошло в связи с аварийной ситуацией в энергосистеме города.

Кроме того, он объясняет, что ситуации с водоснабжением в городах Украины может быть разными. Во Львове, например, в целом воду в дома подает не водоканал.

Дело в том, что водоканал обеспечивает подачу воды при определенном давлении только до дома, а дальше уже домовыми насосами вода поднимается по этажам.

Во Львове же основная часть этих насосов подкачки водоканала расположены на объектах теплокоммунэнерго. Поэтому водоканал фактически не имеет на них влияния. Поэтому если нет электроэнергии в теплокоммунэнерго, то нет и воды в домах.

Будут ли масштабные отключения электроэнергии?

В комментарии для 24 Канала Геннадий Рябцев рассказал, что сценарии на грядущую зиму не изменились и они в основном оптимистичны.

Геннадий Рябцев Кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Дело в том, что общее состояние энергосистемы достаточно хорошее. При этом система работает стабильно, запасы есть, а защита плотная. Впрочем, как и раньше, я и мои коллеги отмечали, что это не исключает аварийных ситуаций, которые могут возникать после очередного обстрела России.

События, которые случились в Чернигове, Шостке, Нежине и других городах, потребуют ремонта региональных сетей, а значит, еще и времени.

И в течение этого периода возможны введения графиков ограничений мощности в регионах, подвергшихся ударам.

Для того, чтобы таких случаев становилось меньше, правительству нужно сосредоточиться на выполнении тех задач, которые были уже поставлены, не дожидаясь конца этого года или следующего года,

– добавляет эксперт Рябцев.

Стоит добавить, что отключение электроэнергии в определенных регионах не распространяется на всю Украину. Однако надеяться на то, что удары прекратятся, не стоит, а потому укрепление критических объектов, особенно в прифронтовых регионах, важны.

Павлюк зато замечает, что качество электроснабжения прежде всего определяется в соответствии с такими параметрами, как количество отключений и их продолжительность.

В случае количества отключений, то все зависит от работы ППО, а в случае продолжительности – это уже работа энергетиков.

"Укрэнерго" за прошедшие годы защитили свои магистральные подстанции и трансформаторы, однако надо учесть еще и цель атак врага, потому что если ракеты или "Шахеды" в большом количестве летят только в одну точку, то такой объект просто невозможно защитить,

– резюмирует Святослав Павлюк.

Обратите внимание! Ожидается, что российские атаки на критические объекты инфраструктуры будут продолжаться в течение всей зимы.

Сколько Украине удалось уже восстановить объектов энергетики?

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко рассказал, что сейчас ситуация действительно серьезная, но несмотря на обстрелы врага мощности в стране хватает для того, чтобы обеспечивать страну электрической энергией.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова В Украине на сегодня из 9 атомных блоков работает 7 блоков в системе. Еще некоторые блоки готовятся выйти из ремонта. То есть дополнительные 2 блока войдут в состояние эксплуатации до конца октября. Сейчас отремонтировано 6 гигаватт мощности.

Однако если проанализировать нынешние атаки врага, то, по словам Святослава Павлюка, если в предыдущие годы россияне атаковали инфраструктуру передачи, то есть магистральные сети, то сейчас они больше атакуют объекты областных распределительных сетей.

Дело в том, что если объектов передачи есть где-то сотня и они имеют несколько уровней защиты, то объектов распределительных сети есть тысячи и они, соответственно, не так защищены,

– говорит Павлюк.

В то же время важным фактором является еще время на реакцию: если во Львове можно хотя бы подготовиться к будущей атаке, если летит дрон, то в прифронтовых областях – это считанные минуты. Соответственно, именно такие области будут страдать существеннее всего.

Зато в "Укрэнерго" отмечают, что подготовка к зиме ведется по многим направлениям: это и создание запасов оборудования и материалов, и осуществление плановых ремонтных работ, и усиление физической и цифровой защиты объектов системы передачи и тому подобное.

На сегодня "Укрэнерго" как оператор системы передачи готов к пропуску увеличенных, зимних, объемов электроэнергии по магистральным сетям,

– добавляют в компании.

Значительная часть восстановленных ранее объектов генерации в последние несколько недель была повторно атакована российскими ракетами и дронами. А самая масштабная с начала этого года атака на объекты генерации состоялась 10 октября.

Обратите внимание! "Укрэнерго" в условиях военного положения не может раскрыть детали об объеме ремонтных работ в энергосистеме начиная с весны 2025 года.

Есть ли альтернативные варианты обеспечения электроэнергией населения?

Относительно альтернативных вариантов генерации, Рябцев отмечает, что мобильные генерационные установки сейчас работают там, где возникает в этом потребность, однако их влияние не нужно преувеличивать.

Они уже работают, как и в Харькове, так и в Чернигове, но общая мощность таких установок не является достаточной для того, чтобы электроэнергии хватало на всех потребителей. Так, у нас достаточно много объектов рассредоточенной генерации или децентрализованной генерации, но это не панацея,

– говорит господин Геннадий.

По его словам, это касается и установок для сохранения энергии, которые были присоединены к энергосистеме, в частности корпорацией ДТЭК. Поэтому ожидать, что вообще никаких отключений не будет, не стоит.

Зато в "Укрэнерго" добавили, что использует все имеющиеся возможности для обеспечения балансировки системы в военных условиях.

Например, в 2024 – 2025 годах компания провела четыре специальных аукциона по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг сбалансирования энергосистемы, которые крайне необходимы в условиях российских атак на крупные объекты "традиционной" маневровой генерации – ТЭС и ГЭС.

По результатам спецаукционов – в целом было приобретено до 788 мегаватт быстрых резервов.

А до 1 декабря 2027 года благодаря проведению спецаукционов в энергосистеме Украины должно появиться около 863 мегаватт новых генерирующих мощностей.

По импорту электроэнергии, то его объемы регулируются рыночными механизмами и зависят от цен на внутреннем рынке и рынках соседних европейских государств.

Однако отмечается, что согласованная мощность импорта электроэнергии в Украину и Молдову из 3-х государств ЕС в октябре составляет до 2 100 мегаватт.

В каких областях Украины действуют отключения электроэнергии?