С наступлением холодов возвращается вопрос энергетической безопасности, ведь россияне уже пытаются атаковать объекты критической инфраструктуры точечно. Кроме распределительных сетей генерации, электроэнергии, россияне имеют еще одну цель – газовые объекты.
Энергетики заявляют, что подготовка к тяжелой зиме продолжается: от запасов оборудования для ремонтов до топлива на случаи альтернативных вариантов.
24 Канал узнал, чего ожидать украинцам этого отопительного сезона, будут ли вводить масштабные графики отключений, почему вместе с электроэнергией может исчезать еще и водоснабжение и могут ли быть проблемы с газом.
Какие сценарии по электроэнергии ожидают украинцев этой зимой?
В комментарии 24 Каналу в "Укрэнерго" ответили, что, учитывая непредсказуемость российских атак, сейчас энергетики готовятся к самым сложным условиям.
Сейчас большое количество оборудования, поврежденного в прошлом и текущем годах, возвращено к работе. Но фактически ежедневно продолжаются и российские атаки на энергообъекты электростанции, сети передачи и распределения электроэнергии.
Уже сейчас НЭК "Укрэнерго" как оператором системы передачи электроэнергии созданы запасы высоковольтного оборудования, что в два-три раза превышают установленные нормативы. За счет собственных ресурсов и помощи от международных партнеров накопление оборудования продолжается,
– объясняют в компании.
- Напоминаем, что на прохождение отопительного сезона традиционно есть несколько сценариев, которые зависят от погодных условий, запасов топлива и оборудования, комплектующих для ремонта, возможностей экспорта-импорта электроэнергии и других факторов.
- А после начала полномасштабной войны добавился еще один фактор – целенаправленные атаки России против украинской энергосистемы.
Что будет с газом и водой?
Святослав Павлюк рассказал в комментарии 24 Каналу, что россияне атакуют критическую инфраструктуру, в частности газовую и электрическую.
Несмотря на то, что ситуации после обстрелов и, соответственно, ремонтные работы в энергетических секторах отличаются друг от друга, однако общая ситуация остается пока более-менее контролируемой.
Понимаем, что в этом году россияне сделали удары по газовой инфраструктуре одним из ключевых направлений энергетического давления.
Заметьте! Только за последнюю неделю Россия трижды атаковала объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз", включая ТЭЦ и газодобывающие объекты на Харьковщине.
В то же время Павлюк объясняет, что с водой тоже могут быть проблемы. В частности из-за того, что если не будет полноценного снабжения электроэнергии, то соответственно работа насосов подкачки и подачи подкачки по сути переводится на работу дизельных генераторов.
Он объясняет, что насосы водоканала – это огромные и мощные установки, которые берут мегаватты. И обеспечить их работу, в частности благодаря дизельным генераторам или газопоршневым машинам, довольно сложно.
И они фактически работают в резервном режиме, то есть с такой минимальной подачей. Вместе с тем есть следующая проблема. Для таких городов как Киев, где очень разветвленные системы водоснабжения и водоотведения, невозможно подавать полноценно водоснабжение, если не работают канализационные станции. То есть в первую очередь надо запустить канализационные насосы, а уже тогда подавать воду,
– добавляет господин Святослав.
Напоминаем! По состоянию на 14 октября, в Киеве некоторые районы оказались без водоснабжения. Как объяснили, это произошло в связи с аварийной ситуацией в энергосистеме города.
Кроме того, он объясняет, что ситуации с водоснабжением в городах Украины может быть разными. Во Львове, например, в целом воду в дома подает не водоканал.
- Дело в том, что водоканал обеспечивает подачу воды при определенном давлении только до дома, а дальше уже домовыми насосами вода поднимается по этажам.
- Во Львове же основная часть этих насосов подкачки водоканала расположены на объектах теплокоммунэнерго. Поэтому водоканал фактически не имеет на них влияния. Поэтому если нет электроэнергии в теплокоммунэнерго, то нет и воды в домах.
Будут ли масштабные отключения электроэнергии?
В комментарии для 24 Канала Геннадий Рябцев рассказал, что сценарии на грядущую зиму не изменились и они в основном оптимистичны.
Дело в том, что общее состояние энергосистемы достаточно хорошее. При этом система работает стабильно, запасы есть, а защита плотная. Впрочем, как и раньше, я и мои коллеги отмечали, что это не исключает аварийных ситуаций, которые могут возникать после очередного обстрела России.
События, которые случились в Чернигове, Шостке, Нежине и других городах, потребуют ремонта региональных сетей, а значит, еще и времени.
И в течение этого периода возможны введения графиков ограничений мощности в регионах, подвергшихся ударам.
Для того, чтобы таких случаев становилось меньше, правительству нужно сосредоточиться на выполнении тех задач, которые были уже поставлены, не дожидаясь конца этого года или следующего года,
– добавляет эксперт Рябцев.
Стоит добавить, что отключение электроэнергии в определенных регионах не распространяется на всю Украину. Однако надеяться на то, что удары прекратятся, не стоит, а потому укрепление критических объектов, особенно в прифронтовых регионах, важны.
Павлюк зато замечает, что качество электроснабжения прежде всего определяется в соответствии с такими параметрами, как количество отключений и их продолжительность.
В случае количества отключений, то все зависит от работы ППО, а в случае продолжительности – это уже работа энергетиков.
"Укрэнерго" за прошедшие годы защитили свои магистральные подстанции и трансформаторы, однако надо учесть еще и цель атак врага, потому что если ракеты или "Шахеды" в большом количестве летят только в одну точку, то такой объект просто невозможно защитить,
– резюмирует Святослав Павлюк.
Обратите внимание! Ожидается, что российские атаки на критические объекты инфраструктуры будут продолжаться в течение всей зимы.
Сколько Украине удалось уже восстановить объектов энергетики?
Во время разговора с 24 Каналом эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко рассказал, что сейчас ситуация действительно серьезная, но несмотря на обстрелы врага мощности в стране хватает для того, чтобы обеспечивать страну электрической энергией.
В Украине на сегодня из 9 атомных блоков работает 7 блоков в системе. Еще некоторые блоки готовятся выйти из ремонта. То есть дополнительные 2 блока войдут в состояние эксплуатации до конца октября. Сейчас отремонтировано 6 гигаватт мощности.
Однако если проанализировать нынешние атаки врага, то, по словам Святослава Павлюка, если в предыдущие годы россияне атаковали инфраструктуру передачи, то есть магистральные сети, то сейчас они больше атакуют объекты областных распределительных сетей.
Дело в том, что если объектов передачи есть где-то сотня и они имеют несколько уровней защиты, то объектов распределительных сети есть тысячи и они, соответственно, не так защищены,
– говорит Павлюк.
В то же время важным фактором является еще время на реакцию: если во Львове можно хотя бы подготовиться к будущей атаке, если летит дрон, то в прифронтовых областях – это считанные минуты. Соответственно, именно такие области будут страдать существеннее всего.
Зато в "Укрэнерго" отмечают, что подготовка к зиме ведется по многим направлениям: это и создание запасов оборудования и материалов, и осуществление плановых ремонтных работ, и усиление физической и цифровой защиты объектов системы передачи и тому подобное.
На сегодня "Укрэнерго" как оператор системы передачи готов к пропуску увеличенных, зимних, объемов электроэнергии по магистральным сетям,
– добавляют в компании.
Значительная часть восстановленных ранее объектов генерации в последние несколько недель была повторно атакована российскими ракетами и дронами. А самая масштабная с начала этого года атака на объекты генерации состоялась 10 октября.
Обратите внимание! "Укрэнерго" в условиях военного положения не может раскрыть детали об объеме ремонтных работ в энергосистеме начиная с весны 2025 года.
Есть ли альтернативные варианты обеспечения электроэнергией населения?
Относительно альтернативных вариантов генерации, Рябцев отмечает, что мобильные генерационные установки сейчас работают там, где возникает в этом потребность, однако их влияние не нужно преувеличивать.
Они уже работают, как и в Харькове, так и в Чернигове, но общая мощность таких установок не является достаточной для того, чтобы электроэнергии хватало на всех потребителей. Так, у нас достаточно много объектов рассредоточенной генерации или децентрализованной генерации, но это не панацея,
– говорит господин Геннадий.
По его словам, это касается и установок для сохранения энергии, которые были присоединены к энергосистеме, в частности корпорацией ДТЭК. Поэтому ожидать, что вообще никаких отключений не будет, не стоит.
Зато в "Укрэнерго" добавили, что использует все имеющиеся возможности для обеспечения балансировки системы в военных условиях.
- Например, в 2024 – 2025 годах компания провела четыре специальных аукциона по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг сбалансирования энергосистемы, которые крайне необходимы в условиях российских атак на крупные объекты "традиционной" маневровой генерации – ТЭС и ГЭС.
По результатам спецаукционов – в целом было приобретено до 788 мегаватт быстрых резервов.
- А до 1 декабря 2027 года благодаря проведению спецаукционов в энергосистеме Украины должно появиться около 863 мегаватт новых генерирующих мощностей.
По импорту электроэнергии, то его объемы регулируются рыночными механизмами и зависят от цен на внутреннем рынке и рынках соседних европейских государств.
Однако отмечается, что согласованная мощность импорта электроэнергии в Украину и Молдову из 3-х государств ЕС в октябре составляет до 2 100 мегаватт.
В каких областях Украины действуют отключения электроэнергии?
Напоминаем, что по состоянию на 13 октября аварийные отключения света были введены в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, частично – на Кировоградщине и Запорожье, а также почасово – на Черниговщине. Кроме того, враг не прекращает атаковать энергетическую инфраструктуру Донецкой области.
Также, по состоянию на 12 октября, около 10 тысяч семей оставались без света в Киевской области в результате атаки на энергетическую инфраструктуру. Враг в этот день также атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области.
Известно, что ЕС поможет Украине с энергетикой перед зимой. Речь идет о помощи с ремонтами критической инфраструктуры, а также пакетах помощи.