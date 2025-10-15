Что известно об атаках россиян по Украине?

Кроме того, в течение недели враг бил по газодобывающим объектам на Харьковщине, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Нафтогаза.

Читайте также Повреждены энергетика, предприятия, есть пострадавший: россияне били по Днепропетровщине

К тому же враг прицельно атаковал критически важные объекты на Сумской области и Черниговской области. Однако все эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям.

Российские террористы осуществляют очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать,

– отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Он призвал поддерживать и беречь друг друга. Согласно словам Корецкого, все удастся восстановить и отстроить.

Заметьте! Все службы компании сейчас работают в усиленном режиме.

Что еще говорил Корецкий?

Глава правления Нафтогаза уже рассказывал 5 октября в Facebook, что Россия осуществила массированную комбинированную атаку на газовую инфраструктуру. Тогда были атакованы гражданские объекты, которые обеспечивают людей газом во время отопительного сезона.

К сожалению, есть попадания и разрушения. Специалисты компании и спасательными работают на местах – ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений,

– писал Корецкий.

Обратите внимание! Он уже тогда подчеркивал, что никакого военного значения атакованные объекты не несут. Однако эти "маниакальные террористические удары" направлены лишь на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и света.

