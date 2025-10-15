Что известно об атаках россиян по Украине?
Кроме того, в течение недели враг бил по газодобывающим объектам на Харьковщине, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Нафтогаза.
К тому же враг прицельно атаковал критически важные объекты на Сумской области и Черниговской области. Однако все эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям.
Российские террористы осуществляют очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать,
– отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Он призвал поддерживать и беречь друг друга. Согласно словам Корецкого, все удастся восстановить и отстроить.
Заметьте! Все службы компании сейчас работают в усиленном режиме.
Что еще говорил Корецкий?
Глава правления Нафтогаза уже рассказывал 5 октября в Facebook, что Россия осуществила массированную комбинированную атаку на газовую инфраструктуру. Тогда были атакованы гражданские объекты, которые обеспечивают людей газом во время отопительного сезона.
К сожалению, есть попадания и разрушения. Специалисты компании и спасательными работают на местах – ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений,
– писал Корецкий.
Обратите внимание! Он уже тогда подчеркивал, что никакого военного значения атакованные объекты не несут. Однако эти "маниакальные террористические удары" направлены лишь на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и света.
Что еще происходит в Украине на фоне обстрелов?
Вечером 14 октября из-за большой нагрузки на систему в некоторых регионах ввели экстренные отключения электроэнергии. Дело в том, что российские атаки приводят к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.
Также во многих районах столицы 14 числа пропал свет. Также без напряжения и освещения на короткий промежуток времени остались и некоторые станции метро. Однако в КГГА заверили, что перерыв в работе метро длился до одной минуты.