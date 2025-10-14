Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Сумыоблэнерго и ДТЭК.

Смотрите также Циничный удар: Россия атаковала гуманитарный конвой ООН на Херсонщине

Какая ситуация со светом в Украине 14 октября?

В Сумской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии по распоряжению Укрэнерго. Сейчас ограничения касаются потребителей первой и второй очередей.

К тому же в Донецкой, Киевской области (Броварском, Обуховском и Бориспольском районе) сейчас тоже применены экстренные отключения.

Об аварийных отключениях на Днепропетровщине сообщили работники ДТЭК. Они отмечают, что из-за перегрузки системы графики отключения света в регионе пока не действуют.

Энергетики отмечают, что основная причина введения ограничений является военная агрессия России против Украины, в частности повреждения энергетической инфраструктуры в результате обстрелов со стороны российских войск.

Специалисты пояснили, что заранее сообщить о продолжительности отключений в таких ситуациях невозможно. Ограничения будут действовать до отмены соответствующей команды от НЭК "Укрэнерго". .

Примите во внимание! Энергетики призывают потребителей с пониманием отнестись к ситуации и быть готовыми к временным неудобствам.

Последствия последних вражеских обстрелов критической инфраструктуры