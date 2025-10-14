Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Сумыоблэнерго и ДТЭК.
Какая ситуация со светом в Украине 14 октября?
В Сумской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии по распоряжению Укрэнерго. Сейчас ограничения касаются потребителей первой и второй очередей.
К тому же в Донецкой, Киевской области (Броварском, Обуховском и Бориспольском районе) сейчас тоже применены экстренные отключения.
Об аварийных отключениях на Днепропетровщине сообщили работники ДТЭК. Они отмечают, что из-за перегрузки системы графики отключения света в регионе пока не действуют.
Энергетики отмечают, что основная причина введения ограничений является военная агрессия России против Украины, в частности повреждения энергетической инфраструктуры в результате обстрелов со стороны российских войск.
Специалисты пояснили, что заранее сообщить о продолжительности отключений в таких ситуациях невозможно. Ограничения будут действовать до отмены соответствующей команды от НЭК "Укрэнерго". .
Примите во внимание! Энергетики призывают потребителей с пониманием отнестись к ситуации и быть готовыми к временным неудобствам.
Последствия последних вражеских обстрелов критической инфраструктуры
Накануне, 13 октября, оккупанты попали в энергообъекты Черниговской и Донецкой областей. В результате попаданий жители регионов остались без света.
Кроме того, из-за российских ударов повреждениям подверглась газодобывающая инфраструктура Украины, что вынуждает страну импортировать дорогой европейский газ.
Украина заключила соглашения о кредитах на сотни миллионов долларов от европейских институтов.
В то же время президент Зеленский обратился к США, ЕС и странам G7 с призывом предоставить системы ПВО для защиты от российских атак.
ЕС обещает поддержать Украину в подготовке к зиме, в частности через энергетическую помощь, и ввести 19-й пакет санкций против России до конца октября 2025 года.